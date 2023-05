Farruko sobre su conversión al cristianismo: “Yo era el mejor artista, pero el peor ser humano”

El cantante de reguetón Farruko salió al paso por la cantidad de críticas que ha recibido tras anunciar que se convirtió al cristianismo.

Desde febrero, que confirmó que iba a dedicar su vida a Dios, los comentarios en su contra no se hicieron esperar. Mientras algunos seguidores lo vituperan, sus colegas han expresado el respeto y admiración al cantante.

Este domingo, Farruko decidió romper el silencio con un posteo en su cuenta de Instagram, en el cual dejó claro que ser el mejor artista no va de la mano con ser el mejor ser humano.

“Yo era el mejor artista, pero era el peor ser humano. Y cuando traté de ser el mejor ser humano me convertí en el peor artista”, escribió el cantante.

El posteo de Farruko llamó la atención de miles de personas que comenzaron a defenderlo y a atacarlo, despertando nuevamente el debate.

La publicación, a tempranas horas de la mañana, alcanzaba más de 400 mil me gusta y 11 mil comentarios. Uno de los compositores que escribió fue Tito El Bambino.

“Tú eres el mejor y vivo orgulloso de quien siempre has sido más allá de los escenarios, como buen hijo, hermano, padre y buen amigo. Ya tu legado está escrito, nadie puede borrarlo. Dios es más que bueno. Adelante”, escribió Tito.

Farruko se declaró cristiano el 11 de febrero, durante un concierto en Miami, Florida. Anunció que su cambio fue radical y que estaba atravesando varios procesos.

“Hoy puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he logrado muchas cosas, tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno el año pasado (Pepas) gracias a Dios, pero les digo algo, yo por las noches lloraba, yo por las noches me sentía vacío, yo siendo el número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, yo no podía ver a mis hijos”, acotó en pleno concierto.