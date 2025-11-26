Farmacéutica avanza en el desarrollo del primer fármaco contra el envejecimiento en perros

La empresa biotecnológica Loyal está trabajando en lo que podría convertirse en el primer medicamento aprobado para ralentizar el envejecimiento en perros, un avance que busca mejorar la salud y vitalidad de las mascotas en su etapa senior. El tratamiento, presentado en forma de tableta masticable diaria, está dirigido a perros de alrededor de 10 años o más.

El proyecto dio un paso clave recientemente, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) determinara que el fármaco muestra una “expectativa razonable de efectividad”. Esta evaluación permite a la compañía avanzar hacia ensayos clínicos más amplios, un requisito indispensable antes de que el medicamento pueda optar a la aprobación definitiva.

Aunque el fármaco no promete alargar indefinidamente la vida de los animales, sí apunta a retrasar procesos biológicos asociados al envejecimiento, lo que podría traducirse en más años de movilidad, energía y bienestar para los perros mayores. De lograr su aprobación, el tratamiento ofrecería a los dueños la posibilidad de disfrutar más tiempo de calidad con sus mascotas durante su vejez.

El desarrollo continúa en fase experimental, y la autorización final dependerá de que Loyal demuestre de manera concluyente la seguridad y los beneficios del fármaco en estudios a gran escala.