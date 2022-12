FarEye reconocida en la guía de mercado 2022 de Gartner® sobre tecnología de distribución en el último kilómetro

Gartner la clasifica como proveedor representativo de tecnología de distribución en el último kilómetro (o distribución capilar)

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–FarEye ha anunciado hoy su inclusión en el primer informe de Gartner titulado “Guía de mercado sobre tecnología de distribución en el último kilómetro” (Market Guide for Last-mile Delivery Technology Solutions)1 como uno de los 18 proveeedores representativos.

Según Gartner, …”en términos de operaciones de transporte, el tamaño del mercado mundial de la distribución capilar se valoró en 40.500 millones de dólares en 2021 y se estima que generará 123.700 millones de dólares en 2030. Según las previsiones, el mercado crecería a una tasa de crecimiento anual compuesta del 13,21% durante el período previsto (2022 a 2030), con la región de Asia y el Pacífico posicionándose como líder en cuota de mercado, representando el 64% del gasto total en comercio electrónico en 2021, seguida de América del Norte y Europa. Sin embargo, en términos de demanda de software, Estados Unidos es el mercado líder en software de distribución capilar”.

“Llevamos casi una década simplificando la distribución capilar de cientos de empresas a nivel mundial. Evidentemente, ser reconocidos en la primera Guía de mercado sobre tecnología de distribución en el último kilómetro ratifica la pertinencia de nuestra metodología estratégica para este sector”, expresó Kushal Nahata, director general y cofundador de FarEye. “Hoy más que nunca, es fundamental ofrecer una experiencia de distribución capilar eficiente y centrada en el consumidor para asegurar la lealtad a la marca y convertir la experiencia de distribución en una ventaja competitiva”.

Los productos de FarEye están orientados a áreas clave en la trayectoria de la distribución capilar: despacho, rastreo, ruta, entrega y experiencia. Los productos de FarEye se sustentan en la Plataforma FarEye, una plataforma logística de distribución todo en uno de bajo código o sin código, que combina coordinación, visibilidad en tiempo real, experiencias de cliente de marca y gestión de los procesos empresariales para garantizar que las entregas sean puntuales y precisas, desde el pedido hasta la puerta. Las empresas de los sectores del comercio electrónico y minorista, grandes y voluminosos, y de mensajería y logística confían en FarEye para aumentar la eficiencia operativa en el último kilómetro y ofrecerles experiencias de entrega superiores a los clientes.

“La distribución capilar se ha convertido en un aspecto crucial de la experiencia del consumidor”, aseguró Al Contreras, director de innovación de clientes de Gordon Food Service. “Hemos estado colaborando con FarEye para diseñar una estrategia omnicanal en el último kilómetro para darles más opciones a nuestros clientes, por ejemplo, la entrega en el mismo día, poder elegir las franjas horarias de entrega, así como actualizaciones precisas en tiempo real sobre el estado de sus pedidos, lo que ha llevado a una mayor satisfacción y repetición de las compras”.

Acerca de FarEye

La plataforma de gestión de la distribución de FarEye convierte las entregas en una ventaja competitiva. Las empresas minoristas, de comercio electrónico y de logística de terceros utilizan la combinación única de coordinación, visibilidad en tiempo real y experiencias de marca del cliente que ofrece FarEye para simplificar la compleja logística que implica la distribución capilar. Con la plataforma de FarEye, las empresas pueden aumentar la fidelidad y la satisfacción del consumidor, reducir costos y mejorar la eficiencia operativa. FarEye cuenta con más de 150 clientes en 30 países y cinco sucursales en todo el mundo. FarEye, la primera opción para el último kilómetro.

