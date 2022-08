Far & Dotter ofrecerá franquicias de dispensario a emprendedores neoyorquinos que se incorporen al mercado del cannabis

La marca líder de cannabis también se ocupa de las barreras que dificultan la propiedad diversa en el estado a través de The Curio Investment Fund

TIMONIUM, Maryland–(BUSINESS WIRE)–Far & Dotter, el modelo inclusivo de franquicia de dispensarios de cannabis de Curio Wellness, ha anunciado sus intenciones de apoyar a los emprendedores que soliciten entrar en el complejo sector del cannabis de Nueva York.

Ya que la Oficina de Gestión del Cannabis de Nueva York abre su período de solicitud de dispensarios minoristas de uso condicional para adultos (Conditional Adult-Use Retail Dispensary, CAURD), el modelo Far & Dotter puede ofrecer orientación y una oportunidad única de franquicia para los futuros licenciatarios.

El modelo Far & Dotter es una solución segura y sin complicaciones para los empresarios de Nueva York que deseen incorporarse y participar en el sector del cannabis, de rápido crecimiento en el estado. El modelo cuenta con el respaldo de Curio Wellness, una marca de cannabis galardonada y basada en la ciencia que se dedica a capacitar a los empresarios locales y a ofrecer productos y servicios seguros, eficaces y confiables que mejoran la calidad de vida.

«La franquicia ofrece a los futuros propietarios de dispensarios apoyo para desenvolverse en un sector altamente regulado y un plan de trabajo probado para el éxito operativo. Con la orientación del respetado y experimentado equipo de gestión de Far & Dotter, el emprendedor puede centrarse en aumentar los ingresos y servir a su comunidad en lugar de construir una marca desde cero», declaró Greg Miller, presidente de la división Retail en Far & Dotter.

Los titulares de licencias interesados en trabajar con Far & Dotter también pueden solicitar el Fondo de Inversión de Curio Wellness (el Fondo), que amplía la propiedad diversa y permite capacitar y potenciar económicamente a través del capital inicial y el apoyo operativo a las mujeres, las personas negras, indígenas y de color (BIPOC, por sus siglas en inglés) y los veteranos con discapacidad. Así, los titulares de licencias podrán abrir su propio Far & Dotter y, en última instancia, conseguir el 100 % de la propiedad como franquiciados.

Para más información sobre el modelo Far & Dotter y su crecimiento a través de la franquicia, visite https://fardotter.com.

Acerca de Far & Dotter



Far & Dotter es una empresa experta y aliada de confianza en la búsqueda de una atención sanitaria holística e innovadora y un enfoque personalizado y no intimidatorio sobre la educación del cannabis. Apoyamos a los clientes y a los franquiciados a través de una experiencia de dispensario contemporánea y comisariada que da prioridad a la calidad del cannabis y a la orientación profesional de los farmacéuticos. Nuestras tiendas son farmacias holísticas y centros de bienestar dedicados a capacitar a los empresarios locales y a proporcionar productos y servicios seguros, eficaces y confiables que mejoran la calidad de vida. Far & Dotter fue fundada por el equipo de Curio Wellness, una marca líder de cannabis con sede en Maryland que estableció nuestro enfoque clínico demostrado, centrado en el paciente, y nuestro modelo de franquicia inclusivo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Katie Beecher



Abel Communications



kbeecher@abelcommunications.com

716-480-6633