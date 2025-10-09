Fanáticos del Boca Juniors están de luto: muere su entrenador técnico 

Miguel Ángel Russo, el entrenador técnico de Boca Juniors, uno de los entrenadores más influyentes del fútbol sudamericano, falleció a los 69 años de edad.

La noticia sobre el deceso de Russo conmocionó al mundo deportivo, especialmente a los seguidores de Boca Juniors, club con el que marcó una era dorada, y a la comunidad futbolística de Japón, tras su paso por los Orix Buffaloes.

Russo, nacido en Buenos Aires, es ampliamente recordado por lograr la Copa Libertadores 2007 con Boca Juniors, consolidando su nombre entre los grandes estrategas del fútbol argentino.

Además de su exitoso ciclo en Boca, dirigió a otros equipos destacados como Rosario Central, Vélez Sarsfield y Millonarios de Colombia, dejando huellas de liderazgo y superación.

“La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos”, publicó la Asociación del Fútbol Argentino en su cuenta en X (antes Twitter).

Legado en Boca Juniors y el fútbol internacional

Durante su carrera, el técnico argentino supo ganarse el respeto de jugadores, directivos y aficionados.

Su metodología y capacidad de adaptación lo llevaron a liderar equipos fuera de Argentina, destacando su reciente experiencia como entrenador en Japón con los Orix Buffaloes, donde también impulsó valores y disciplina.

El fútbol argentino dedica numerosos homenajes a Russo en redes sociales y medios, mientras exjugadores y colegas destacan su calidad humana y profesional. Su fallecimiento supone una pérdida significativa para el deporte, pero su legado perdurará a través de sus enseñanzas y logros.