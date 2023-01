Fanáticos de Piqué le dicen a Shakira que, así como factura también declare

La noticia que se ha robado la atención de los cibernautas es la canción que unos fanáticos de Piqué le hicieron a Shakira.

En la letra se menciona el problema que la artista colombiana tiene con el Ministerio de Hacienda en España.

Como era de esperarse, la canción ha desatado el enojo de los seguidores de Shakira; quienes ciegamente defienden a la cantante.

En la letra de la canción, que los fanáticos de Piqué ya han convertido en un himno, califican a la cantante como una gata herida.

La opinión de la gente está dividida, mientras unos aseguran que los que escribieron la letra tienen talento, otros los cuestionan por quererse colgar de la fama de Shakira.

“D-Clara”, se llama la canción en alusión al problema con Hacienda en España y al nombre de la nueva novia de Pique, y la cual no ha pasado desapercibida.

Actualmente, tiene más de cien mil reproducciones y fue publicada por Sansixto, grupo que al parecer a logrado llamar la atención no solo de los fanáticos de Piqué.

“Escucha, Shaki, qué ha pasado”, empieza la tonada entre rizas de los dos cantautores. prosigue mencionando que dé la cara.

“Ven, de cara. Si paga la Hacienda se queda sin nada. Ven de-CLARA, solamente tú una gata más picada”, agrega.

Además, asegura que tiene diez Rolex, chía para el desayuno y que lleva con ella, refiriéndose a Clara Chía desde los 21.

“Mejor no me llores, ya no soy el mismo. Solo quieres ser el centro de atención. Moviste al rey no soy un peón. Desde que no están estoy mejor”, agrega la canción escrita por los fanáticos de Piqué en respuesta a Shakira.

Para el colmo de los seguidores de Shakira agrega que no regresa ni por un millón y le dicen claramente que: “Las mujeres facturas, pero tú no de-CLARA”.

Para concluir defiende a Clara Chía y dicen que no es ningún remplazo, si no una mejora.