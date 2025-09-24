Fanáticas de Shakira se agarran de las "greñas" para entrar a su concierto 

En las últimas horas, la pelea entre fans de Shakira en Veracruz se ha vuelto viral tras difundirse un video en redes sociales que muestra a varios seguidores de la cantante colombiana enfrentándose físicamente en la fila de ingreso.

El incidente ocurrió poco antes de uno de los conciertos más esperados de la gira internacional de Shakira en México.

Según testigos, la disputa comenzó cuando algunos asistentes intentaron saltarse la fila para acceder primero al recinto, lo que provocó la molestia de quienes ya llevaban varias horas esperando.

El altercado subió de tono rápidamente, aunque no se reportaron heridos graves ni fue necesaria la intervención directa de Shakira o su equipo.

¿Por qué ocurrió la pelea en la fila del concierto?

Este tipo de situaciones no es nuevo en grandes eventos musicales, donde la alta demanda y la ansiedad por ver a artistas populares pueden desencadenar conflictos.

Expertos en seguridad recomiendan mejorar la organización en la entrada de los conciertos para evitar aglomeraciones y posibles actos de violencia, como ha ocurrido en otros eventos similares en Latinoamérica.

Este incidente ha generado muchas reacciones en internet, donde parte del público ha condenado la violencia entre fans y cuestiona la logística del evento.

Es importante recordar que la seguridad y el respeto entre asistentes son clave para disfrutar de los espectáculos masivos sin incidentes.

