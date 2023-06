Fanática de Pink le lanza las cenizas de su mamá en pleno escenario: “¿Es tu madre?”

La cantante Pink vivió un insólito suceso en uno de sus conciertos. Una fanática le lanzó en una bolsa las cenizas de su madre.

El incidente quedó registrado en video, y la reacción de la cantante se ha viralizado en las distintas plataformas de Internet.

Según se informó, el hecho ocurrió en su presentación en el Hyde Park, en Londres, Reino Unido, cuando uno de sus seguidores en primera fila le lanzó algo.

La artista la agarró y le preguntó: “¿Es tu madre?”, con una expresión de asombro en su rostro al no dar crédito a los que estaba ocurriendo.

“Pink recibe la bolsa transparente y asombrada, se dirige hacia el público para cuestionar a la persona que arrojó la bolsa”, se ve en el video.

A pesar del incómodo momento, la cantante coloca a un lado la bolsa con las supuestas cenizas de la madre de su fanática y continúa con su interpretación.

Posterior al concierto, la cantante utilizó sus redes sociales para referirse al suceso. “Estas críticas son una locura. Ni siquiera sé qué decir, aparte que me siento honrada y agradecida. Me encanta hacer esto con todos ustedes. Es mi vida y mi amor y estoy más que agradecida por eso”.

El evento del lanzamiento de las cenizas de una persona en el escenario recuerda cuando la cantante reveló que le paga 22 dólares a su hija por trabajar en sus conciertos.

P!nk is left shocked as fan throws mother’s ashes on-stage: “Step too far” pic.twitter.com/ildzAYuF8s

— Pop Crave (@PopCrave) June 27, 2023