Familiares claman por información de niño desaparecido tras derrumbe de un tramo del metro

El caso de un menor de 12 años que se encuentra desaparecido tras el derrumbe de un tramo del metro se ha viralizado en las redes sociales a pesar que son varios los ciudadanos que aún se encuentran atrapados en los amasijos de hierro.

La filmación de la abuela y la progenitora exigiendo respuesta circula en el Internet por la desesperación con la que pide al gobierno dar respuesta de dónde está el pequeño.

‘Nadie sabe nada de él… Pedimos la lista de forense y no nos la quieren dar, que solo nos digan si está vivo o está muerto’, decían entre gritos la madre y la abuela a los medios de comunicación en su desesperación por saber si el pequeño había sobrevivido al derrumbe del tramo del metro.

Entre lágrimas pedía a las autoridades dar respuesta y les suplicaba no jugar con el dolor de los familiares que solo piden respuesta.

Ambas mujeres, en un notorio estado de consternación por la pérdida, aseguraron que el padre del pequeño fue localizado en un hospital y su estado de salud es grave.

Medios nacionales e internacional han replicado el caso del niño que hasta la 1:00 de la tarde aún se encuentra desaparecido mientras en el lugar continúan donde ocurrió el derrumbe del tramo del metro continúan las labores de rescate.

Esta mañana uno de los vagones accidentados fue retirado del lugar para mejorar la búsqueda de víctimas que habían quedado atrapadas.

Son más de seis personas que se encuentran desaparecidas y que supuestamente viajaban en el tren cuando el tramo del metro cedió.

Nancy Lezema, Cristian Santiago y otros ciudadanos no han sido encontrado y sus familiares al igual que los parientes del menor exigen al gobierno una rápida respuesta a sus dudas.

Elementos de socorro informaron que en horas de la tarde se espera recuperar seis cuerpos que continuaban atrapados en los escombros que dejó el derrumbe del tramo del metro.

‘El primer periodo operacional, a partir de este momento sólo se están buscando cuerpos en el incidente y se espera recuperar 6 más’.

Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que no se ocultaría ninguna información sobre el suceso.

“No se ocultan las cosas, se habla con la verdad, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo y todos los días se va a estar informando sobre este asunto lamentable”, dijo el mandatario.

El derrumbe del tramo del metro ocurrió a altas horas del lunes, dejando hasta la fecha 23 muertos confirmados y más 70 heridos.