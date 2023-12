Familia de los Améstica piden a la Fiscalía de Venezuela dejar el “show” sobre la muerte de Canserbero

La familia de Guillermo y Natalia Améstica, implicados en la muerte del rapero venezolano Canserbero han rechazado contundentemente las investigaciones de la Fiscalía de Venezuela, incluyendo los videos testimoniales de sus seres queridos.

Fue Claudia Améstica quien habló por medio de las redes sociales para denunciar que el gobierno venezolano está montando un show que busca perjudicar a su padre y a su tía.

“Me dirijo por este medio para rechazar contundentemente las declaraciones dadas por el fiscal el día de hoy”, inicia en su mensaje sobre los videos de la supuesta confesión de los dos ciudadanos.

Según la Claudia, los testimonios de los hermanos Améstica son falsos, producto de amenazas en contra de los acusados, que han estado aislados por más de nueve días.

“Señor fiscal, usted sabe que esas declaraciones que usted sacó tanto de mi tía como de mi papá son falsas, usted lo sabe. Nos quitó los abogados. Mis abogados no han podido entrar y tener comunicación ni una sola vez desde que ellos llegaron al CONAS (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro), ni una. Más de nueve días aislados, sin poder saber si estaban bien, si habían sido torturados, si estaban comiendo, nada. Entonces, ¿Usted espera que yo crea eso? ¿Usted de verdad cree que la gente en Venezuela se pueda comer este cuento?”, añadió contundente.

Agregó que la defensa no ha tenido acceso a los expedientes ni a las nuevas actuaciones que la Fiscalía ha presentado en contra de los hermanos Améstica; quienes ahora son confesos de dos asesinatos.

“¿Cómo puede una persona así defender el derecho de mi papá y de mi tía?”, cuestionó la hija de Guillermo al reiterar que todo se trata de un show montado por las autoridades.

Asimismo, hizo referencia a las incongruencias en las declaraciones y los datos proporcionados por las autoridades sobre el escandaloso caso como el hecho de que Natalia Améstica huyó a Chile. “Mi tía jamás se fue huyendo a Chile para que lo sepan, o sea, hasta hay incongruencias en lo que lo ponen a decir. Cualquier persona que pueda ver el estatus migratorio de mi tía se puede dar cuenta que jamás se fue a Chile”.

“Rechazamos todo lo que hoy se dijo, todo está viciado, usted lo sabe. Si usted quiere seguir con su show sígalo, pero no lo haga a costa de la vida de inocentes. Mi papá tiene un hijo especial, mi tía tiene un bebé, usted está rompiendo una familia por seguir con un show. Ya basta, la familia no acepta estos videos, no”, acotó.

Claudia Améstica indicó que no tiene nada que ocultar ni temer. “Si nosotros no decidimos ser públicos durante este tiempo, no fue por miedo, señores, la cantidad de amenazas que como familia hemos recibido por parte de los fanáticos de este señor ha sido gigantesca“.

“Nosotros no tenemos nada que ocultar y ya basta. Por esa razón mi papá y mi tía se presentaron desde el primer día en fiscalía, porque si ustedes querían investigar, investiguen, pero no se presten por favor a este show, ya basta”, sentenció en el video. De acuerdo con el informe del fiscal Tarek William Saab, los hermanos chilenos serán “imputados por la comisión de los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles y con alevosía en grado de coautora”, concluyó.