Familia de Kentucky encontró un búho en su árbol de Navidad

Las historias de animales “adueñándose” de los árboles de Navidad se han viralizado. Uno de los casos ocurrió en Kentucky, cuando un búho se posó en su adorno navideño.

Fotografías del animal en medio del árbol se han viralizado luego que la familia relató que el búho estuvo dentro de su casa durante cuatro días antes de que se descubrieran que estaba en el hogar.

Según la familia, el búho logró pasar desapercibido a pesar de tener tres perros en casa y de usar constantemente la sala, donde se escondió el animal.

Al parecer, el búho fue interrumpido de su habitad cuando la familia fue a buscar el árbol de Navidad perfecto, trayendo a casa el pequeño animal que permaneció inmóvil por cuatro días.

“Usamos esta sala sin parar: vemos la televisión; la cocina está aquí; No hay indicios“, dijo el padre de familia al relatar que no sospecharon ni vieron nada extraño.

El animal fue descubierto por un empleado de una empresa contrataba por la familia para algunos arreglos de decoración. El trabajador vio que las ramas del árbol de Navidad se movieron.

La búsqueda del búho duró varios minutos hasta que pudo visualizarlo en medio de las ramas. “Me quedé en shock. Estaba tan aturdido”, dijo el jefe de familia.

Fue la policía quien se encargó de recoger el pequeño búho de la vivienda para trasladarlo a un lugar seguro.

Hace unos días, una historia similar se viralizó. En ese momento, fue una zarigüeya la que le dio el susto de su vida a una mujer que escuchó ruidos extraños en su árbol de Navidad y al ir a ver se trataba del pequeño intruso.

“No tengo idea de cómo esta zarigüeya entró en mi casa y subió a mi árbol y estoy tratando de sacarla, pero no me deja y simplemente no sé qué hacer. No sé cómo llegó aquí, no dejo las puertas abiertas. ¡Alguien ayuda!”, dijo la mujer en un video publicado en las redes sociales.