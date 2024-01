Familia de Clara Chía “odia” a Piqué por arrogante y buscan separarlos

El paparazzi Jordi Martin, el primero en filtrar la separación de Piqué y Shakira, ha revelado que la nueva relación del ex de la colombiana estaría pasando por una crisis por la familia de Clara Chía.

Según el periodista de farándula, los padres de la joven no aprueban la relación de su hija y están presionándola para que lo deje; evitándole un sufrimiento a futuro.

“La mala relación de la familia de Clara Chía con Piqué haría que la pareja desista de tener hijos. Los padres no soportarían que su hija quede embarazada del exfutbolista del Barcelona”, aseguró Marti.

Las revelaciones de Marti han generado una ola de comentarios por la pareja que causó tanto revuelo a nivel mundial en plena separación con la cantante colombiana.

De acuerdo con el comunicador, la joven novia de Pique tiene una tensión con su familia hasta el punto que estaría pensando en separarse porque el jugador no puede entablar ninguna relación con los padres de Clara Chía.

“La familia de Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren. Él no puede pisar la casa de los padres de la joven”, aseguró el comunicador español.

Además, señaló que Piqué estaba pensando en casarse con la joven, pero ante tanta presión ha cancelado la boda que tenía preparada para este 2024.