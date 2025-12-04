Familia colombiana denuncia ante la CIDH muerte de pescador en presunto ataque de EEUU en el Caribe

La familia de un ciudadano colombiano que habría muerto durante una operación militar estadounidense en aguas del Caribe presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se trata de la primera queja conocida relacionada con este tipo de acciones realizadas por Estados Unidos en la región.

La petición, ingresada el martes por el abogado estadounidense y especialista en derechos humanos Dan Kovalik, sostiene que el pescador Alejandro Carranza perdió la vida el 15 de septiembre, cuando su embarcación fue alcanzada durante una operación militar frente a las costas de Colombia.

Según el documento, el caso constituye una ejecución extrajudicial, al considerar que la actuación de las fuerzas estadounidenses violó los derechos humanos de Carranza. Kovalik explicó a CNN que la familia busca una compensación y que se ponga fin a estas muertes, aunque no ofreció detalles sobre los mecanismos que solicitarán para lograr esos objetivos.

Hasta el momento, no hay respuesta oficial de Estados Unidos ni confirmación sobre las circunstancias del operativo señalado.