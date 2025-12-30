Fallece Pedro Cadahía, prometido de la influencer Manuela Ochoa, a los 29 años

La comunidad digital se encuentra consternada tras la muerte repentina de Pedro Cadahía, prometido de la influencer española Manuela Ochoa, quien falleció a los 29 años de edad. La noticia fue confirmada por la propia creadora de contenido, quien señaló que el deceso ocurrió de manera inesperada y sin señales previas.

Manuela Ochoa dio a conocer el fallecimiento el pasado domingo a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió una carta de despedida dedicada a quien describió como el amor de su vida. El mensaje generó una ola de reacciones y muestras de solidaridad por parte de seguidores y colegas del entorno digital.

La tragedia ocurrió apenas cuatro días después de que la pareja se comprometiera en México, en un momento especialmente significativo frente a la Virgen de Guadalupe, el 8 de diciembre de este año. El viaje tenía como propósito asistir a la boda de una amiga cercana, ocasión en la que Cadahía sorprendió a Ochoa con la propuesta de matrimonio.

El compromiso no había sido anunciado públicamente antes del fallecimiento, y fue revelado por la influencer en el contexto de su despedida. De acuerdo con lo compartido, la pareja tenía planes de casarse en octubre de 2026. La noticia ha causado un profundo impacto en redes sociales, donde seguidores expresan su pesar por la pérdida y acompañan a Ochoa en este difícil momento.