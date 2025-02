Fallece Michelle Trachtenberg, estrella de Gossip Girl y Disney, a los 39 años

Michelle Trachtenberg, reconocida por sus papeles en Gossip Girl, Harriet the Spy y Ice Princess, ha fallecido a los 39 años, según informó The New York Post.

La actriz fue encontrada sin vida en su apartamento en Columbus Circle, Nueva York, el miércoles 26 de febrero. De acuerdo con fuentes policiales citadas por ABC News, hasta el momento no se considera su muerte como sospechosa y aún no se ha determinado la causa del fallecimiento.

Su publicista confirmó la noticia a través de un comunicado en el que expresó: "Con gran tristeza confirmamos el fallecimiento de Michelle Trachtenberg. La familia solicita privacidad en este momento de duelo y no se darán más detalles por ahora".

Trachtenberg fue una de las actrices juveniles más destacadas de su generación. Comenzó su carrera a los tres años en comerciales y obtuvo sus primeros papeles en Law & Order y la serie de Nickelodeon The Adventures of Pete & Pete. Su gran salto a la fama llegó en 1996 con Harriet the Spy, donde interpretó a la joven escritora y detective Harriet M. Welsch.

Entre el 2000 y 2003, formó parte de Buffy the Vampire Slayer como Dawn Summers, un papel que consolidó su presencia en la televisión. Más tarde, ganó aún más reconocimiento con su icónica interpretación de Georgina Sparks en Gossip Girl, un personaje que se destacó por generar caos entre los protagonistas con frases memorables.

En los últimos años, Trachtenberg continuó su carrera en diversas producciones, incluyendo la serie animada Human Kind Of y un breve regreso a su papel de Georgina en el reboot de Gossip Girl en la década de 2020.

Su partida deja un vacío en la industria del entretenimiento, pero su legado como una de las actrices más recordadas de la televisión y el cine juvenil perdurará.