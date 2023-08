Fallece Mark Margolis un icónico actor de “Breaking Bad” y “Better Call Saul” a los 83 años

Mark Margolis, un actor ampliamente reconocido por su memorable papel como Héctor Salamanca en las populares series “Breaking Bad” y “Better Call Saul”, falleció este viernes a la edad de 83 años, informó su hijo Morgan Margolis, actor y CEO de Knitting Factory Entertainment.

Margolis dejó una huella imborrable al dar vida al personaje de Héctor “Tío” Salamanca, que a pesar de tener poco diálogo, ya que comunicaba su voluntad a través de una campana unida a su silla de ruedas, se convirtió en uno de los personajes más icónicos de la serie.

“Me alegró no tener que memorizar ningún diálogo. Es decir, tenía que comprender lo que sucedía, seguir las indicaciones, pero la ventaja de no tener que dominar los diálogos fue fantástica. Tuve que viajar a Nuevo México y no preocuparme por aprender de memoria nada”, expresó Margolis en 2013 a Time acerca de su papel.

El inconfundible rostro de Mark Margolis también se hizo presente en películas como “Scarface”, “Ace Ventura: Detective de Mascotas” y “Oz”. Su colaboración frecuente con el director Darren Aronofsky le permitió participar en seis de sus películas, demostrando su versatilidad actoral y su capacidad para encarnar distintos personajes.

Margolis, estudió bajo la tutela de la legendaria maestra de actuación Stella Adler en el The Actors Studio de Nueva York y a pesar de sus más de 100 créditos en cine y televisión, su interpretación de Tio en “Breaking Bad” se destacó como uno de los logros más memorables de su carrera.

El actor expresó su sorpresa por el impacto duradero de su personaje, ya que incluso después de su aparición en un solo episodio, su presencia en “Breaking Bad” dejó una impresión imborrable en los fanáticos de la serie.

La partida de Mark Margolis deja un vacío en la comunidad artística, pero su legado perdurará a través de sus destacadas actuaciones y su contribución al mundo del entretenimiento. Su esposa, Jacqueline, su hijo, y varios nietos lo sobreviven, manteniendo viva su memoria en los corazones de quienes apreciaron su talento y carisma en la pantalla.