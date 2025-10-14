Fallece D’Angelo, leyenda del neo-soul, a los 51 años tras una larga batalla contra el cáncer

El reconocido cantante estadounidense D’Angelo, una de las figuras más influyentes del neo-soul, falleció este martes a los 51 años tras una larga y valiente lucha contra el cáncer, según informó su familia en un comunicado difundido por RCA Records y reproducido por CNN.

“La estrella brillante de nuestra familia apagó su luz en esta vida”, expresó su familia, agradeciendo el legado musical “extraordinario y conmovedor” que deja como herencia. La familia también pidió respeto por su privacidad en estos momentos difíciles, invitando al público a celebrar su vida y su música.

La discográfica RCA lamentó profundamente su fallecimiento, calificando a D’Angelo como “un visionario sin igual que fusionó los sonidos clásicos del soul, funk, góspel, R&B y jazz con la energía del hip-hop”.

Nacido Michael Eugene Archer en Richmond, Virginia, D’Angelo creció en un entorno religioso, hijo de un pastor pentecostal. Desde joven mostró su talento musical, ganando a los 16 años la competencia “Showtime at the Apollo”. Poco después se mudó a Nueva York con el sueño de dedicarse profesionalmente a la música.

Su carrera despegó en 1995 con el álbum “Brown Sugar”, que lo posicionó como uno de los pioneros del neo-soul. En 2000 lanzó “Voodoo”, cuyo sencillo “Untitled (How Does It Feel?)” y su videoclip icónico lo elevaron al estrellato mundial, aunque el artista confesó luego que la atención mediática sobre su imagen lo llevó a alejarse temporalmente de la industria.

Tras más de una década de silencio, regresó triunfalmente en 2014 con “Black Messiah”, grabado junto a su banda The Vanguard.

D’Angelo fue padre de un hijo con la cantante Angie Stone, quien falleció en marzo de 2025. Su partida deja un vacío inmenso en la música soul y R&B, pero su voz y su influencia seguirán inspirando a generaciones futuras.