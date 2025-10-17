Fallece Ace Frehley, legendario guitarrista fundador de Kiss, a los 74 años

Ace Frehley, guitarrista principal y miembro fundador de la icónica banda de glam rock Kiss, falleció este jueves a los 74 años en Morristown, Nueva Jersey, tras una reciente caída, según informó su representante. El músico murió en paz, rodeado de su familia.

En un comunicado, sus seres queridos expresaron estar “devastados y desconsolados”, aunque afirmaron que siempre recordarán su sentido del humor y la generosidad que mostró a quienes lo rodeaban.

Frehley, conocido por su personaje “Space Ace” o “Spaceman”, fue parte esencial del éxito de Kiss, reconocida por su maquillaje distintivo, sus espectáculos llenos de pirotecnia y su estilo teatral. La banda alcanzó fama mundial con éxitos como “Rock and Roll All Nite” y “Detroit Rock City”, convirtiéndose en un fenómeno cultural durante los años 70.

A lo largo de su carrera, Kiss vendió millones de discos y se consolidó como una de las agrupaciones más influyentes del rock. En 2014, Frehley y los demás miembros fundadores —Paul Stanley, Gene Simmons y Peter Criss fueron incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll.

La muerte de Ace Frehley marca el primer fallecimiento entre los miembros originales de la legendaria banda, dejando un vacío en la historia del rock que será recordado por generaciones