Fallece a los 100 años Glynis Johns, la actriz de “Mary Poppins”

Glynis Johns, la aclamada actriz británica que dejó una marca imborrable con su icónico papel de Mrs. Banks en la película “Mary Poppins” de 1964, ha fallecido a la edad de 100 años.

Mitch Clem, quien fungió como representante de Johns durante un extenso período, confirmó a CNN que la actriz falleció “en paz” en Los Ángeles, en una residencia asistida donde vivió sus últimos años. Su nieto Thomas y tres bisnietos sobreviven a Johns, según informó Clem, aunque la causa exacta de su muerte aún no ha sido determinada.

“Glynis abrió su camino en la vida con inteligencia, ingenio y amor por la actuación, impactando a millones”, expresó Clem en un comunicado. “Entró en mi vida al principio de mi carrera y estableció un estándar alto sobre cómo navegar en esta industria con gracia, clase y autenticidad”.

La carrera de Johns abarcó casi nueve décadas, destacándose en cine, televisión y teatro desde su adolescencia. Su debut cinematográfico llegó en 1938 con el drama romántico “South Riding”, marcando el inicio de una carrera que la llevó a obtener reconocimiento por su actuación en películas como “49th Parallel” (1941) y “The Sundowners” (1960), esta última le valió una nominación al Oscar.

Nacida en Sudáfrica y criada en el Reino Unido, Johns encontró su consagración en 1964 con “Mary Poppins”, donde interpretó a Mrs. Banks, un personaje vibrante y optimista que se convirtió en un ícono de la historia del cine. Su participación en la película ganadora del Oscar, junto a Julie Andrews y Dick Van Dyke, la consagró como una talentosa actriz con un toque distintivo.

La versatilidad de Johns se evidenció también en Broadway, donde encabezó la serie de televisión “Glynis” en 1963 y ganó un premio Tony por su papel en la obra “A Little Night Music” en 1973.

A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, continuó dejando su huella en la pantalla chica con participaciones en series como “Coming of Age” (1988) y la comedia dramática “The Ref” (1994). Su legado incluye contribuciones a películas como “While You Were Sleeping” (1995) y la comedia “Superstar” (1999).

En octubre, Johns celebró su centenario, y en una entrevista con ABC7, expresó con humor que la edad “no hace ninguna diferencia para mí”. Su agudo ingenio y amor profundo por la actuación la mantuvieron en el corazón de la industria del entretenimiento durante un siglo.

“Suya fue una luz que brilló intensamente durante 100 años”, concluyó Clem en su declaración.