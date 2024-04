Exvicepresidente de Ecuador en huelga de hambre tras ser sacado de la embajada de México

El exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, se ha declarado en huelga de hambre tras su captura el pasado fin de semana cuando estaba asilado en la sede diplomática de México.

Así lo confirmó, la abogada del político, Sonia Vera, en un posteo en la plataforma X al confirmar que lograron tener contacto con su cliente.

La defensa del expresidente, quien se mantenía asilado en la embajada de México desde diciembre, denunció que desde que Glas ingresó a un centro asistencial se desconocía su estado de salud.

Vera, además de informar la huelga de hambre, posteó un video en el cual Jorge Glas, asegura que las acciones del gobierno de Daniel Noboa son una persecución política en su contra.

“Finalmente establecimos contacto con Jorge, quien está en huelga de hambre. Expresó su agradecimiento hacia el gobierno mexicano: “El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político”.

— Sonia Gabriela Vera García (@sonicorver) April 10, 2024

El expresidente, que se ha declarado en huelga de hambre, ha sido acusado por malversación de caudales públicos por el caso de la reconstrucción del terremoto de 2016.

Actualmente, tiene una condena pendiente de ocho años de cárcel por cohecho y asociación ilícita en el caso de Odebrecht, de los cuales ha cumplido cinco años.