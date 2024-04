Extraño objeto cae desde el espacio en el interior de una casa en Florida

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) investiga el origen de un extraño objeto que cayó desde el espacio en una vivienda en Florida.

El caso trascendió en los medios de comunicación, luego que el dueño de la vivienda contará en las redes sociales lo ocurrido.

Posteriormente, la NASA emitió un comunicado confirmando la caída del misterioso objeto espacial que afortunadamente solo dejó daños materiales en la residencia.

En el documento se detalla que agentes especiales han comenzado una investigación para determinar el origen del extraño objeto cilíndrico.

“La NASA recogió un objeto en cooperación con el propietario y lo analizará lo antes posible en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, para determinar su origen”, cita el comunicado.

Por su parte, el dueño de la vivienda en la que cayó el misterioso objeto, Alejandro Otero, contó a los medios de comunicación que el suceso ocurrió el 8 de marzo.

“Un objeto metálico impactó en mi casa, atravesando el techo y ambos pisos”, dijo el estadounidense a la prensa local.

Al momento del impacto, su hijo estaba en su vivienda; quien estuvo a punto de ser golpeado por la enorme pieza.

Una de las hipótesis es que el misterioso objeto es una de las nueve baterías agotadas que fueron desechadas desde la Estación Espacial Internacional (EEI).

En ese sentido, se explicó que las nueve baterías fueron arrojados por el brazo robótico Canadarm2 en marzo de 2021. “Desde ese entonces habían estado cayendo hacia la Tierra”, señaló Gizmodo, una plataforma de baterías usadas.

El dueño de la vivienda espera que la NASA confirme que el extraño objeto sea propiedad de la agencia para reclamar agravios por la propiedad.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV

— Alejandro Otero (@Alejandro0tero) March 15, 2024