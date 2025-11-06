ExtraHop® amplía su presencia en EMEA para satisfacer la demanda empresarial de sistemas de detección y respuesta en redes

La compañía inicia una alianza estratégica con Ignition Technology para luchar contra las ciberamenazas en los mercados de Europa Septentrional

SEATTLE Y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--ExtraHop®, líder en sistemas modernos de detección y respuesta en redes (NDR), anunció hoy su expansión hacia los mercados nórdicos y del Benelux. Este movimiento estratégico refuerza la presencia de la empresa en Europa gracias a un período de importante crecimiento empresarial.





Tras un sólido 2024, en el que ExtraHop más que duplicó sus ventas a clientes del Global 2000 en la región de Europa, Oriente Próximo y África (EMEA), la compañía aprovecha el impulso para ampliarse a dos de los mercados más dinámicos del continente, donde se albergan sedes de grandes empresas internacionales y un ecosistema próspero de innovadores tecnológicos de primer nivel.

Para presentar su plataforma de sistemas de NDR líder del sector en las regiones nórdica y del Benelux, ExtraHop amplía su acuerdo de distribución con Ignition Technology, especialista en ciberseguridad basada en SaaS. A partir del éxito de la colaboración en el Reino Unido y Francia, esta expansión atenderá la creciente demanda en el Norte y Oeste de Europa para ayudar a los clientes a adelantarse a las amenazas emergentes con una total visibilidad y contexto de la red.

“El éxito ininterrumpido de ExtraHop en Europa es una prueba del poder innegable de nuestra moderna plataforma de sistemas de NDR”, señaló Andy Philpott, vicepresidente de ExtraHop en la región de EMEA. “En las regiones del Benelux y los países nórdicos, las grandes empresas globales están siendo objeto de amenazas sigilosas que logran evadir las defensas tradicionales y se desplazan lateralmente para causar el máximo daño posible. Este es un desafío que solo puede afrontarse con la incomparable visibilidad que ofrece ExtraHop. Con el apoyo y la experiencia local de socios como Ignition Technology, estamos en condiciones óptimas de ayudar a los equipos de seguridad en el Benelux y los países nórdicos a obtener la visión de red inigualable que se requiere para eliminar estas amenazas sofisticadas del tráfico de su red”.

Como la superficie de ataque se amplía y los agentes generadores de amenazas se vuelven más sofisticados, ExtraHop detecta y detiene tácticas avanzadas y encubiertas como el movimiento lateral y los ataques de aprovechamiento de recursos nativos (living off the land). Con la unificación del sistema de NDR, la gestión de desempeño de la red (NPM), la detección de intrusiones (IDS) y la informática forense en una sola plataforma integrada, ExtraHop ofrece visibilidad total y una solución de defensa poderosa respaldada por sus capacidades líderes en desencriptación y conocimiento de protocolos. Reconocida como Líder por Forrester, Gartner, IDC y GigaOm, ExtraHop brinda la visión necesaria inigualable para garantizar que ninguna amenaza pase desapercibida.

ExtraHop fortalece el ecosistema de ciberseguridad de Ignition mediante integraciones con líderes del sector como CrowdStrike. Juntas, ExtraHop y CrowdStrike ofrecen a los clientes visibilidad y control unificados en datos de endpoints, redes y registros dentro de Falcon® Next-Gen SIEM de CrowdStrike, que ayuda a los equipos de seguridad a acelerar la detección, investigación y respuesta, al tiempo que eliminan los silos de datos.

“La plataforma de sistemas de NDR líder del sector de ExtraHop reduce la complejidad necesaria para abordar los problemas de visibilidad de red en entornos de TI fragmentados, alineándose perfectamente con nuestra misión de ofrecer soluciones de ciberseguridad innovadoras y estratégicas al mercado empresarial”, afirmó Peter Ledger, director ejecutivo de Ignition Technology. “Su valor como socio se ve reforzado por integraciones clave existentes con otros socios de Ignition, como CrowdStrike. De este modo se aprovecha la inteligencia en amenazas tanto de red como de endpoint para mejorar la visibilidad en los entornos empresariales. Ampliar nuestra alianza estratégica con ExtraHop garantiza que nuestros clientes puedan navegar el cada vez más complejo panorama digital con confianza y agilidad”.

“En CrowdStrike, estamos construyendo un ecosistema de socios que redefine lo que significa la ciberseguridad moderna”, dijo Daniel Bernard, director comercial de CrowdStrike. “Nuestra colaboración con ExtraHop e Ignition Technology combina el poder de la plataforma Falcon, la inteligencia de red en tiempo real de ExtraHop y la experiencia regional de Ignition para ofrecer a los clientes visibilidad unificada en todos los rincones de la empresa. Juntos, brindamos apoyo a las organizaciones para modificar la forma en que detectan, investigan y responden a las amenazas con la velocidad, escala y resiliencia que requiere la era moderna”.

