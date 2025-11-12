Exstent nombra a Matt Thompson director ejecutivo para fomentar el avance internacional en el campo de los dispositivos personalizados para el tratamiento de la aorta

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Exstent, una empresa de dispositivos médicos con sede en el Reino Unido que desarrolla dispositivos de para el tratamiento de la aorta, ha anunciado hoy el nombramiento de Matt Thompson como director ejecutivo para liderar su próxima fase de crecimiento internacional.





Matt aporta a Exstent más de dos décadas de experiencia combinada como directivo clínico y comercial. Anteriormente, ocupó puestos directivos, entre ellos el de presidente y director ejecutivo de Endologix, donde dirigió la transformación de la empresa, la ampliación de su cartera y la adquisición de PQ Bypass en 2021. Al principio de su carrera, Matt fue profesor de Cirugía vascular en el St George's Hospital de la Universidad de Londres y cirujano vascular consultor en el St George's Vascular Institute. Su experiencia en la integración de nuevas tecnologías vasculares en entornos comerciales ya establecidos encaja perfectamente con la estrategia de Exstent.

«El dispositivo para el tratamiento de la aorta externo personalizado de Exstent supone un avance significativo en el tratamiento de la enfermedad de aorta ascendente», afirmó Matt Thompson, director ejecutivo de Exstent. «Preserva la anatomía natural y ofrece una alternativa menos invasiva que el reemplazo del injerto por cirugía abierta. Mi objetivo es aprovechar la importante base clínica de la empresa, ampliar el acceso al mercado mediante la colaboración y preparar a Exstent para un crecimiento sostenible».

La innovación más importante de Exstent, Exovasc®, es un dispositivo de soporte externo hecho a medida, diseñado para reforzar los principales vasos sanguíneos del cuerpo y prevenir la dilatación y la disección. Actualmente, se utiliza en más de 40 centros cardíacos líderes del Reino Unido, Europa, Australia y otros países, y se ha tratado a más de 1500 pacientes, con datos a largo plazo que demuestran una excelente seguridad, conservación de las válvulas y duración. Exstent se está preparando para ampliar su adopción clínica mediante asociaciones estratégicas y la fabricación a gran escala.

Peter Phillips, presidente de Exstent, añadió: «Exstent está entrando en una fase importante de expansión. La experiencia clínica y la capacidad de liderazgo comercial de Matt serán fundamentales a medida que pasemos de una base firme a una implantación más amplia. Estamos deseando trabajar con socios que compartan nuestro compromiso de mejorar los resultados en el tratamiento de las patologías de la aorta».

Acerca de Exstent

Exstent Ltd es una empresa de dispositivos médicos con sede en el Reino Unido que se dedica a mejorar el tratamiento de las patologías de la aorta mediante el uso de dispositivos externos personalizados. Su implante Exovasc® proporciona una malla específica para cada paciente que previene la dilatación de la aorta ascendente y sostiene la válvula, lo que supone una alternativa menos invasiva que los injertos quirúrgicos.

Fundada en 2002 y con sede en Tewksbury, Exstent tiene como objetivo poner a disposición de los pacientes de todo el mundo un dispositivo personalizado para el tratamiento de la aorta.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Consultas de los medios de comunicación: Cynthia Azucena (c.azucena@exstent.com)



Sitio web: www.exstent.com