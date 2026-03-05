Expreso político en Venezuela: "Sigo encerrado" hasta que no liberen a los 24 extranjeros detenidos 

El caso de Nahuel Gallo, ciudadano argentino detenido en Venezuela, vuelve a poner bajo la lupa la crisis de derechos humanos en ese país.

Según reportes recientes, Nahuel Gallo, arrestado en Caracas bajo acusaciones que él niega rotundamente, afirmó que "no quiero contar las atrocidades que hicieron".

Este caso ha captado la atención internacional. La presunta tortura y los métodos ilegales empleados, señalados por Gallo, reflejan graves irregularidades en el trato a presos políticos en Venezuela.

“El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno. Es un lugar de bastantes torturas psicológicas. Hay extranjeros secuestrados, eso es lo que éramos, y hasta el último día éramos ficha de cambio. (…) Sigo encerrado. Mi mente, hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, no estoy libre”.

Detalles de la detención y reacciones internacionales

Gallo relató cómo fue incomunicado y sometido a tratos degradantes, enfatizando que su caso es apenas uno entre cientos en Venezuela donde se violan los derechos fundamentales.

El gobierno argentino y organizaciones como Human Rights Watch han pedido explicaciones formales y garantías para su integridad física, exigiendo que se respeten las normas internacionales para la protección de los derechos humanos.

El caso de Nahuel Gallo reaviva críticas sobre la situación de presos políticos y la falta de transparencia del sistema judicial venezolano, tema abordado frecuentemente en medios internacionales y por activistas sociales.