Expresidentes latinoamericanos se unen a expertos para un panel de alto nivel sobre el futuro de la preparación en salud

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--El Instituto AHF de Salud Pública Global para Latinoamérica y el Caribe, en colaboración con el Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad de Miami, invita a los medios de comunicación a un panel virtual de alto nivel titulado:
“¿Por qué Latinoamérica debe actuar como bloque ante futuras emergencias sanitarias? Hacia una agenda común de preparación y respuesta regional”.
Latinoamérica ha sido una de las regiones más afectadas por emergencias recientes —incluyendo la pandemia por COVID-19 y la crisis regional por dengue— y, a pesar de su enorme capacidad científica, institucional y humana, sigue careciendo de un mecanismo regional de coordinación y cooperación sanitaria que logre responder a los retos y necesidades particulares de la región a diferencia de otras regiones que cuentan con estructuras consolidadas como el Africa CDC, el Centro ASEAN para Emergencias de Salud Pública y Enfermedades Emergentes (ACPHEED) en el Sudeste Asiático o el CDC Europeo.
Este panel reunirá a dos expresidentes latinoamericanos, una exministra de salud y un alto funcionario epidemiológico, quienes dialogarán sobre los retos, oportunidades y prioridades para construir una agenda regional de preparación y respuesta capaz de enfrentar las próximas emergencias sanitarias de manera más coordinada, equitativa y oportuna.
WHAT / QUÉ:
Panel virtual: ¿Por qué Latinoamérica debe actuar como bloque ante futuras emergencias sanitarias? Hacia una agenda común de preparación y respuesta regional
WHEN / CUÁNDO?:
Miércoles 26 de noviembre de 2025
WHERE / DÓNDE?:
https://miami.zoom.us/webinar/register/WN_BHQrRnJ0Sfy6KmAz5lGdwA
WHO / QUIÉNES?:
Moderación: Dr. Jorge Saavedra, Director Ejecutivo, Instituto AHF de Salud Pública Global
NOTES / NOTAS
Panel en formato conversatorio, con intervenciones individualizadas. Se llevará a cabo en español; no habrá traducción simultánea.
MEDIA CONTACTS/ CONTACTO DE MEDIOS:
Instituto AHF de Salud Pública Global – Latinoamérica y el Caribe
AHF Global Communications
El Instituto AHF de Salud Pública Global es una iniciativa de la AIDS Healthcare Foundation (AHF) creada para impulsar el análisis y la investigación en políticas de salud pública global, con el fin de generar evidencia objetiva que contribuya a mejorar las políticas de salud a nivel global, regional, nacional y local, especialmente en el ámbito de las enfermedades infecciosas.
Para obtener más información sobre el Instituto AHF de Salud Pública Global, visite https://ahfinstitute.org/.
La AIDS Healthcare Foundation (AHF) es una organización global sin fines de lucro que brinda atención médica de vanguardia y realiza labores de incidencia en favor de más de 2.7 millones de personas en 50 países de África, América, Asia/Pacífico y Europa. Actualmente, AHF es el mayor proveedor sin fines de lucro de atención médica para el VIH/SIDA en el mundo. Para conocer más sobre AHF, visite www.aidshealth.org, encuéntrenos en Facebook: facebook.com/aidshealth y síganos en Twitter e Instagram: @aidshealthcare.
Contacts
Instituto AHF de Salud Pública Global – Latinoamérica y el Caribe
Dr. Ariel Terrón
Director, Instituto AHF de Salud Pública Global para Latinoamérica y el Caribe
WhatsApp: +52 722 369 8383
ariel.terron@ahf.org
AHF Global Communications
Denys Nazarov
Director de Política Global y Comunicación
+1 323 308 1829
denys.nazarov@ahf.org