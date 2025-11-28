Expresidente de Perú es condenado a 11 años de cárcel por conspiración para la rebelión 

La condena a prisión de Pedro Castillo, expresidente de Perú, marca un giro histórico en el panorama político del país, especialmente por delitos relacionados con la violación a la Constitución.

El 27 de noviembre, un tribunal peruano sentenció a más de 11 años de cárcel al exmandatario por el delito de conspiración, cometidos en el 2022 al intentar disolver el Congreso.

Castillo fue arrestado y procesado en un caso que captó la atención regional. Las investigaciones señalaron que el exjefe de Estado habría liderado la conspiración para romper el orden constitucional del país.

De acuerdo con el tribunal, la evidencia presentada fue suficiente para declarar culpable a Pedro Castillo, quien seguirá en prisión preventiva mientras se resuelven otros procesos pendientes.

Reacciones políticas y repercusiones para Perú

El fallo ha generado diversas reacciones entre la ciudadanía y la clase política peruana.

Sectores opositores ven la condena a Pedro Castillo como un acto de justicia, mientras simpatizantes alegan persecución política.

Este caso se suma a una larga lista de expresidentes peruanos enfrentando problemas con la justicia, intensificando el debate sobre la corrupción en Perú y la necesidad de reformas institucionales profundas.