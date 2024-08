Expresidente Alberto Fernández es denunciado por violencia doméstica

Imágenes y videos el expresidente de Argentina Alberto Fernández que confirman la denuncia por violencia doméstica e infidelidad han sido publicados en las distintas plataformas de Internet.

Este viernes, las redes sociales se vieron invadidas de las pruebas que implican al exmandatario en agresiones físicas y verbales en contra de su esposa, Fabiola Yañez.

Inmediatamente, que surgieron los videos se ha realizado una serie de críticas en contra del exgobernante denunciado por violencia doméstica en contra de su esposa.

Los chats y videos de Fernández se viralizaron por la cantidad de comentarios, en su mayoría por su postura de defensa a favor de la mujer cuando era presidente; lo que demuestra que su discurso solo era para engañar a las mujeres argentinas.

Hasta el momento, se desconoce cómo se filtró la cantidad de pruebas en contra del gobernante, lo cual podría haberse realizado desde la Fiscalía que conoce la causal en contra del líder político de izquierda.

En el chat que confirma la violencia doméstica en contra de Fabiola Yañez se lee que el expresidente la golpeó por tres días consecutivos.

“Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada”, detalla el chat sobre los golpes perpetrados por el exgobernante.

Una vez que se hizo pública la denuncia por violencia surgieron videos que el mismo expresidente grabó con su supuesta amante.

Cientos de argentinos han pedido a los movimientos feministas que se pronuncien en contra de la exprimera dama como mecanismo de presión por considerar que la lucha feminista fue controlada por el gobierno de Fernández.