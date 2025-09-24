Exposición de arte indígena de Taiwán se lleva a cabo en el MoCNA en EE. UU.

TAIPÉI, Taiwán--(BUSINESS WIRE)--Con el apoyo del Ministerio de Cultura (MOC) y la Taiwan Academy in Houston, el National Taiwan Museum of Fine Arts (NTMoFA) y el IAIA Museum of Contemporary Native Arts (MoCNA) inauguraron la exposición “Breaking Ground: Art and Activism in Indigenous Taiwan“ (Abrir Camino: Arte y Activismo en el Taiwán Indígena) a mediados de agosto. La exposición, que se presenta en Santa Fe, EE. UU., permanecerá abierta hasta el 4 de enero de 2026.









Cocurada por el curador indígena independiente Nakaw Putun, el curador del NTMoFA Lai Chun-chieh y la curadora en jefe del MoCNA Manuela Well-Off-Man, “Breaking Ground” se centra en la historia de los pueblos indígenas taiwaneses y explora cuestiones de identidad cultural, tierra y lengua en un contexto contemporáneo.

La exposición presenta diez obras de artistas indígenas taiwaneses, entre ellos Idas Losin, Aluaiy Kaumakan, Mayaw Biho, Chang En-man, Ciwas Tahos, Ali Istanda, Labay Eyong, Rngrang Hungul, Makotaay Eco Art Village e Iyo Kacaw. Siendo una de las exposiciones más grandes del MoCNA este año, busca destacar los desafíos y la profundidad del arte indígena contemporáneo en Taiwán, a la vez que fomenta el diálogo cultural con las comunidades indígenas de Estados Unidos.

La Taiwan Academy in Houston señaló que la exposición representa una nueva alianza entre la comunidad artística indígena de Taiwán y una de las principales plataformas de arte indígena de Estados Unidos. Al integrar la danza, el video y el arte contemporáneo, busca profundizar el intercambio interdisciplinario entre las culturas indígenas de Taiwán y Estados Unidos, a la vez que muestra la vitalidad y la resiliencia de los pueblos indígenas en la sociedad moderna.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

