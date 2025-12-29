Exposición al frío eleva la dopamina de forma natural, según expertos

La exposición al frío, a través de prácticas como las duchas frías o los baños de hielo, ha despertado un creciente interés en el ámbito de la salud y el bienestar debido a su impacto en el cerebro, especialmente en los niveles de dopamina, un neurotransmisor asociado al placer y la motivación.

De acuerdo con el neurocientífico Andrew Huberman, este tipo de estímulo puede incrementar la dopamina hasta en un 250 %, una cifra comparable al aumento que provoca la cocaína. No obstante, los mecanismos y efectos entre ambos son notablemente distintos. Mientras la droga genera picos intensos y breves de dopamina seguidos de caídas por debajo de los niveles normales, la exposición al frío produce un aumento más gradual y prolongado, lo que reduce el riesgo de dependencia y ofrece un efecto más estable en el estado de ánimo.

Especialistas señalan que, además de influir en la dopamina, el frío aporta otros beneficios al organismo. Entre ellos destacan la mejora de la resistencia física y mental, la activación del metabolismo y la reducción de procesos inflamatorios. Estas prácticas también estimulan la liberación controlada de hormonas del estrés, lo que favorece el desarrollo de disciplina y fortaleza emocional con el tiempo.

Por estas razones, aunque el impacto sobre la dopamina pueda parecer similar al de ciertas sustancias estimulantes, la exposición al frío es considerada una alternativa más saludable e integral, con efectos positivos sostenidos y sin los riesgos asociados al consumo de drogas.