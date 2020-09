Explosivo mensaje de Lionel Messi tras salida de Luis Suárez

La salida del futbolista Luis Suárez del Barcelona desencadenó un explosivo mensaje del astro Leonel Messi, quien apuntó nuevamente contra la dirigencia del club.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Messi se despidió de su amigo íntimo, con quien formó un vínculo futbolístico y emocional.

MENSAJE DE DESPEDIDA A LUIS SUÁREZ

“Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas… Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos”, comenzó el mensaje.

Pero lo mejor de su posteo sigue en los siguientes párrafos, en los cuales esgrimió a la dirigencia del club español.

“Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron.”, dijo referente a la salida de Luis Suárez.

Indicó que la actitud de la dirigencia del Barcelona no lo sorprende, confirmando que la relación con el presidente del Club, Josep María Bartomeu, no anda muy bien.

“Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo”, concluyó Messi en su sentido mensaje a Luis Suárez.

Además, de la salida de Luis Suárez, que ha conmovido a Messi duramente, existen otras diferencias como la salida frustrada del Barcelona del astro.

“El presidente del club le advirtió a Messi que las únicas manera de marcharse era con el pago de 700 millones de su cláusula de recesión o iniciando un juicio.