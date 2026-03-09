Explosivo improvisado provoca caos durante protesta frente a casa del alcalde de Nueva York

Una jornada de manifestaciones frente a la vivienda del alcalde de Nueva York concluyó con escenas de tensión el sábado. La situación se desató cuando un participante lanzó un artefacto explosivo en plena concentración. Según las autoridades, el dispositivo podía causar heridas de gravedad e incluso resultar mortal. Además, las protestas se vieron marcadas por la presencia de explosivos.

El incidente ocurrió durante una manifestación realizada cerca de la vivienda del alcalde Zohran Mamdani. Según la policía, en el lugar coincidieron dos grupos. Uno era una protesta anti-Islam organizada por el activista de derecha Jake Lang. Además, había una contraprotesta convocada bajo el lema “Saca a los nazis de Nueva York”. En ambos grupos, la tensión surgió por el uso de explosivos.

De acuerdo con la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica S. Tisch, el escuadrón antibombas analizó el objeto. Determinó que era un artefacto explosivo improvisado. No era una bomba de humo o un dispositivo falso. Por otro lado, las autoridades indicaron que el artefacto contenía material explosivo casero junto con fragmentos metálicos como tuercas, tornillos y pernos.

Las tensiones entre los grupos comenzaron poco antes del mediodía. Primero, un participante utilizó gas pimienta contra los contramanifestantes. Minutos después, un joven de 18 años encendió y lanzó un dispositivo. Este cayó en un paso peatonal cercano, generando humo y llamas que provocaron que manifestantes y agentes se apartaran rápidamente del lugar.

Posteriormente, el mismo individuo intentó activar un segundo artefacto que había recibido de otro joven de 19 años. La policía logró intervenir y detener a ambos sospechosos antes de que el segundo dispositivo explotara. Por si fuera poco, los explosivos fueron una de las principales preocupaciones durante toda la jornada.

En total, arrestaron a seis personas. Dos fueron detenidas por explosivos. Una por usar gas pimienta. Otras tres por alterar el orden público. También por obstruir el tráfico.

El alcalde Mamdani condenó tanto el discurso de odio como los actos de violencia registrados durante la protesta. Además, afirmó que ese tipo de acciones “no representan los valores de la ciudad”. Tanto él como su esposa resultaron ilesos. Por último, cabe destacar que la investigación gira principalmente alrededor del uso de explosivos.

El caso está siendo investigado por la policía de Nueva York con apoyo del Federal Bureau of Investigation a través del Grupo de Trabajo Conjunto Antiterrorista. Hasta el momento no se han reportado heridos y las autoridades continúan analizando los dispositivos para determinar su composición exacta.

