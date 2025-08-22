Explosión en base militar de Cali deja muertos y heridos en Colombia

Una fuerte explosión sacudió este jueves una base militar de Cali, al suroeste de Colombia, dejando un saldo de almenos seis muertos y 50 heridos, según informaron autoridades locales. Este trágico suceso se registró en las instalaciones del Batallón de Abastecimientos y Mantenimiento, situado en una zona estratégica de la ciudad.

La explosión en base militar de Cali representa uno de los incidentes más graves reportados en el contexto de seguridad colombiana en lo que va de 2025. Las primeras informaciones facilitadas por el Ministerio de Defensa confirman la muerte de varios uniformados y civiles, así como decenas de heridos que fueron trasladados de inmediato a centros médicos de la capital vallecaucana.

Diversas unidades de emergencia continúan trabajando en la zona, mientras se mantiene acordonado el lugar para garantizar la seguridad de los habitantes y el personal militar.

El presidente Gustavo Petro expresó su solidaridad con las víctimas y ordenó una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido. De acuerdo a versiones preliminares, no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo un posible ataque, fallo técnico o manipulación inadecuada de explosivos.

Este hecho ocurre en medio de un clima tenso para la seguridad militar en Cali, ciudad que ya había experimentado incidentes similares en el pasado, lo que revive el debate sobre la protección de instalaciones estratégicas en Colombia.El incidente también ha llevado a reforzar las medidas de seguridad en otras bases y edificios oficiales del país. Las autoridades piden a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar propagar rumores.