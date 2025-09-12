Explorar la historia cultural a través de las clases de cocina en la escuela secundaria

Los alumnos de Learn4Life descubren las cocinas étnicas

En Learn4Life, una red de más de 80 escuelas secundarias públicas de gestión autónoma, el profesor y chef Richard Willis ha diseñado un plan de estudios que es diferente al de la mayoría de los programas de formación técnica en cocina y gastronomía: va más allá de las cocinas francesa e italiana tradicionales y se sumerge en la cocina étnica y su historia... y a sus alumnos les encanta.

"Cuando los alumnos se ven reflejados en lo que están aprendiendo, se les hace más entretenido y los atrapa. Quiero crear un curso de aprendizaje con el que se puedan identificar más", explicó. "Tenemos tantas culturas y cocinas, ¿por qué no acercarles el mundo?"

Willis señala que lo único que muchos de sus alumnos saben de cocina es aquello que le dieron en sus hogares. Los ayuda a aprender sobre su propia historia y comidas típicas y a descubrir su identidad en lo que degustan. Quiere enseñarles el nexo entre cultura y cocina. Además, les muestra por qué es mejor utilizar alimentos de estación disponibles, que son los conceptos básicos de la cocina con productos de proximidad y sostenibles.

Una vez que los alumnos logran la certificación básica en higiene y seguridad, dominan el uso de los cuchillos y otras destrezas, avanzan con el estudio de la cocina de América Latina, el Caribe, Medio Oriente, Oceanía, África y otras. Disfrutan de preparar Fish Suruwa con arroz con ananá (un curry de pescado inspirado en un plato tradicional de Fiyi), pollo guisado marrón jamaiquino con arroz y arvejas, y lomo saltado de Perú.

El chef Willis está ayudando a los alumnos a descubrir la diversidad de opciones laborales y profesionales que existen cuando se obtiene un título en gastronomía, más allá de simplemente cocinar en un restaurante. Los lleva de visita a las escuelas de gastronomía cercanas y les explica que las opciones abarcan desde la administración de restaurantes y el servicio de catering hasta dirigir una panadería o incluso trabajar de chef personal.

Lo único que se considera un error en la clase de cocina del chef Willis en la escuela secundaria es decir que uno no es bueno para algo. "Todos cometemos errores y a veces somos duros con nosotros mismos, pero el chef no nos lo permite", contó el alumno Andrew R. "No quiere escuchar ningún tipo de negatividad. Siento que eso me ha transformado en una persona mucho más positiva".

Otra competencia que Andrew y sus compañeros adquirieron aparte de los conocimentos básicos de cocina es la gestión del tiempo. Sin importar qué estén cocinando en clase, hay un límite de tiempo para tener todo listo para servir a una hora determinada. "Ahora puedo aplicar estas habilidades en casa o en el trabajo cuando consiga uno", agregó.

Andrew reconoce que era un chico problemático en el ciclo básico de la secundaria: se metía en líos y no respetaba las normas. El alumno feliz de los últimos años de secundaria es una persona diferente y está descubriendo su propia identidad. Al tomar riesgos en la cocina, a veces fracasa, pero otras, acierta y ahora le interesa desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la gastronomía. "El chef nos llevó a recorrer una escuela que cuenta con un programa gastronómico muy interesante y exhaustivo. Espero poder estudiar allí cuando termine el secundario", dijo.

Acerca de Learn4Life

Learn4Life es una red de escuelas secundarias públicas sin fines de lucro que ofrece a los estudiantes un aprendizaje personalizado, formación profesional y habilidades para la vida. Cada escuela está controlada localmente, es gratuita y ofrece la flexibilidad y la atención personalizada que los estudiantes necesitan para tener éxito. Prestamos servicio a más de 64 000 estudiantes a lo largo de todo el año y les ayudamos a prepararse para un futuro más allá de la escuela secundaria. Para obtener más información, visite www.learn4life.org.

