Expertos alertan sobre riesgos sanitarios por falta de higiene en botellas reutilizables

Las botellas de agua reutilizables se han convertido en un accesorio cotidiano impulsado por la conciencia ambiental, el ahorro económico y las tendencias de estilo de vida. Sin embargo, un aspecto poco discutido comienza a generar preocupación: la adecuada limpieza de estos recipientes y los posibles riesgos para la salud.

La doctora Yori Roque, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología (SDI), advirtió que muchas personas utilizan sus botellas por días e incluso semanas sin darles el lavado apropiado, lo que podría favorecer la proliferación de bacterias y otros microorganismos dañinos.

Roque señaló que, aunque estos envases son una opción sostenible, requieren rutinas de higiene estrictas para evitar que el uso continuo se convierta en un foco de contaminación. La especialista recomienda lavarlas diariamente con agua y jabón, o utilizar soluciones desinfectantes cuando el material lo permita.

El creciente uso de botellas reutilizables abre un debate necesario sobre prácticas de limpieza que garanticen un consumo seguro y responsable, especialmente en un contexto donde la salud pública sigue siendo una prioridad.