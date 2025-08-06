Experto asegura que las sanciones secundarias a Rusia afectarán la economía de EEUU 

Las sanciones secundarias de Trump contra Rusia han captado la atención mundial por sus posibles repercusiones en la economía global y especialmente las de Estados Unidos (EEUU).

Esta nueva oleada de restricciones, anunciada por Trump, introduce medidas nunca antes vistas para limitar las relaciones financieras con Moscú.

Estas sanciones secundarias no solo afectan a empresas y bancos rusos, sino que también impiden a terceros países y compañías hacer negocios con Rusia sin exponerse a castigos por parte de Estados Unidos.

“El castigo para aquellos países que continúan recibiendo grandes volúmenes de energía rusa… también dañaría significativamente la economía de Estados Unidos”, dijo Clayton Seigle, investigador principal en energía y geopolítica del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de expertos bipartidista estadounidense.

Según expertos citados, tal endurecimiento podría llevar a una reconfiguración del comercio internacional, complicando desde exportaciones de energía hasta transacciones en el sistema financiero global.

Desafíos y consecuencias para América Latina y el mundo

Países de América Latina, así como Europa y Asia, podrían verse obligados a elegir entre mantener vínculos con Rusia o resguardar sus lazos con la economía estadounidense.

Este dilema político y comercial genera incertidumbre en naciones que dependen de las exportaciones energéticas rusas o las relaciones estratégicas con Washington.

La reacción internacional aún es incierta, pero algunos analistas anticipan represalias y una posible escalada en la fragmentación económica mundial.

En otros contextos, ya se han analizado los efectos de sanciones económicas sobre la política internacional, como ocurrió durante los recientes conflictos en Ucrania.

El impacto potencial de esta política será observado de cerca por gobiernos y empresas de todo el mundo.