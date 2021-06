Experta en citas dice que el primer encuentro lo pagan los hombres y desata una “guerra” virtual

Internacional.- Una tiktoker experta en citas ha desatado una guerra virtual al cuestionar a las parejas modernas y recordarles que el primer encuentro deben pagarlo los hombres y no las mujeres.

Nelly, con se le conoce en la plataforma de TikTok, ha dejado claro que por muy progresista que sea una mujer no debe acceder a pagar la primera cita. Su consejo desató una ola de comentarios, tanto a favor o en contra, que se ha viralizado y traspasado las fronteras.

El video de la joven experta en citas, titulado “dije lo que dije” va dirigido tanto a hombres como a mujeres y tiene como objetivo no cometer errores en su primera cita.

Según la tiktoker, los hombres que se niegan a pagar la cita del encuentro no fueron educados correctamente, les falta caballerosidad o están saliendo con una persona fuera de su rango de precio.

En ese sentido, aconsejó a los hombres que no cuentan con recursos económicos llevar a la mujer en su primera cita a un picnic en un parque.

Para la experta en citas es “impresentable” que se proponga una división del pago o que sea ella la que costee la primera salida.

“Incluso las achicas más progresistas que insisten en que separen la cuenta y dicen que no les importa… En realidad, sí les importa”, aseguró la joven.

Además, enfatiza que si una mujer a pagado en una primera cita ese hombre no es para ella. “Sí has pagado por las primeras citas, quiero decirte que él no es para ti, hermana”.

Los consejos de la experta en citas no pasaron desapercibido, y así como hay personas que la apoyan hay otros que la han atacado.