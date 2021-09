Experian se vuelve bilingüe con su chat líder en la industria de Twitter sobre crédito y finanzas personales

La serie #ChatDeCrédito mensual y el libro electrónico “Guía definitiva para el crédito” brindan acceso a los consumidores hispanohablantes para obtener respuestas a sus preguntas sobre crédito y finanzas personales

COSTA MESA, Calif.–(BUSINESS WIRE)–En un esfuerzo por educar a más consumidores sobre el crédito y las finanzas personales, Experian® anunció hoy nuevos recursos gratuitos creados específicamente para hablantes bilingües e hispanos, incluida una serie de chat en línea en Twitter, contenido de blogs y otros materiales educativos. La nueva serie mensual, #ChatDeCrédito, explorará temas financieros importantes para los consumidores hispanos y les proporcionará una plataforma divertida e interactiva para desarrollar su comprensión de temas importantes de crédito y finanzas personales.





#ChatDeCrédito comenzará al inicio del Mes de la Herencia Hispana el 15 de septiembre a las 3 p. m., hora del Este. Tanto los hablantes bilingües como los hispanos están invitados a unirse al chat para tuitear en inglés, español o una combinación de ambos, y aprender cómo se puede usar el crédito como una herramienta financiera, qué puede impacto los puntajes de crédito, consejos para generar crédito y más. Los consumidores pueden unirse y hacer preguntas buscando @Experian o #ChatDeCrédito en Twitter.

“Creemos que armar a los más de 40 millones de consumidores hispanohablantes de los EE. UU. con información en su idioma sobre crédito y finanzas personales es clave para mejorar el estado financiero de la comunidad hispana en general”, dijo Wil Lewis, director ejecutivo de diversidad, equidad e inclusión de Experian. “Si bien estamos entusiasmados con estos nuevos recursos para los hispanohablantes, se trata solo del comienzo. Estamos comprometidos a ser un recurso continuo en el que las diversas comunidades puedan confiar para brindar información y recursos útiles para mejorar sus vidas financieras”.

La nueva serie #ChatDeCrédito sigue el modelo del galardonado programa #CreditChat de Experian que comenzó en 2012 para ayudar a los consumidores a aprender sobre el crédito. Desde su creación, el programa ha generado una red de seguidores en línea dedicada con cientos de consumidores que se unen cada semana. El programa ha ayudado a miles de consumidores a aprender sobre temas importantes y más de 300 expertos en finanzas personales se han unido para compartir sus conocimientos.

Los próximos temas de #ChatDeCrédito incluyen:

Buscar contenido sobre crédito en español

Entre los recursos adicionales en el idioma se incluye La Guía Definitiva para el Crédito, un libro electrónico en español en línea que incluye información sobre cómo generar y administrar el crédito de manera responsable. El libro electrónico también incluye información sobre herramientas financieras gratuitas en línea que ofrece Experian, como Experian Boost™, que permite a los consumidores obtener lo que se debe por pagar sus facturas de teléfono celular, servicios públicos, servicio de transmisión de video y otras facturas a tiempo (servicio proporcionado en inglés). Muchos consumidores ven que sus puntajes de crédito mejoran instantáneamente después de usar Experian Boost.i

Acerca de Experian

Experian es la compañía líder a nivel mundial de servicios de información. Durante los grandes momentos de la vida, como comprar una vivienda o un automóvil, enviar a un hijo a la universidad o ampliar un negocio al conectarse con nuevos clientes, le damos poder a los consumidores y a nuestros clientes para que gestionen sus datos con confianza. Ayudamos a las personas a que tengan el control financiero y accedan a servicios financieros, a los negocios a tomar decisiones más inteligentes y a prosperar, a los prestamistas a que otorguen préstamos con mayor responsabilidad, y a las organizaciones a que prevengan e identifiquen fraudes y delitos.

Contamos con 17,800 personas que operan en 44 países y todos los días invertimos en nuevas tecnologías, personas talentosas e innovación para ayudar a todos nuestros clientes a maximizar cada oportunidad. Cotizamos en la Bolsa de Londres (EXPN) y formamos parte del índice FTSE 100.

Obtenga más información en www.experianplc.com o visite nuestra plataforma de contenido mundial en nuestro blog de noticias mundiales para obtener las últimas noticias y perspectivas del Grupo.

Experian y las marcas comerciales de Experian usadas en el presente documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Experian y sus afiliadas. Los nombres de otros productos y compañías que aquí se mencionan son propiedad de sus respectivos dueños.

iLos resultados pueden variar. Algunas personas pueden no ver puntajes mejorados o probabilidades de aprobación. No todos los prestamistas utilizan los archivos de crédito de Experian y no todos los prestamistas utilizan puntajes afectados por Experian Boost.

