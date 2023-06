Experian publica tres nuevos informes mundiales sobre un año de avances en innovación de productos, capacitación de los consumidores y salud financiera

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Experian, la compañía global de servicios de información, ha publicado tres nuevos informes que demuestran su compromiso con el desarrollo de nuevos productos y el impulso de la innovación en materia de datos para apoyar a los clientes. Todo ello con el fin de crear un futuro mejor para las personas y las organizaciones del mundo entero.

En un mundo en el que un tercio de la población adulta carece de acceso a servicios financieros básicos, resulta imprescindible que empresas como Experian se centren en marcar la diferencia en las comunidades donde prestan sus servicios. Además, con las actuales presiones económicas que afectan a hogares y empresas, la misión de Experian de mejorar el bienestar financiero tiene más importancia que nunca.

El Informe Anual 2023 de Experian ofrece un panorama detallado de los avances logrados por la empresa mediante la inversión en innovación. Mediante la combinación de la última tecnología vanguardista y sus activos de datos líderes en el mercado, Experian ha desarrollado productos nuevos a escala, que ayudan a satisfacer una amplia gama de necesidades de clientes y consumidores. La empresa está creando valor en todas las regiones, resolviendo grandes problemas y ayudando tanto a las empresas como a las personas a prosperar en sus experiencias financieras.

El informe Mejorar la salud financiera de Experian explica de qué manera la empresa se ha propuesto apoyar la salud financiera de millones de personas, a través de sus productos principales, el fomento de la innovación social y la educación financiera, al tiempo que realiza inversiones estratégicas en la comunidad.

El programa «United for Financial Health», dedicado a mejorar la educación financiera entre las comunidades desfavorecidas, ha conectado con 113 millones de personas desde su lanzamiento, con lo que ha alcanzado su objetivo un año antes de lo previsto.

Además, los productos innovadores en materia social de Experian, diseñados para aportar beneficios sociales y mejorar la salud financiera, han llegado a más de 106 millones de personas.

También se acaba de publicar el informe «Power of You: 2023 Diversity, Equity and Inclusion», que aborda en profundidad el enfoque de Experian en materia de diversidad, equidad e inclusión. El informe comparte la filosofía de la empresa en lo que respecta a la celebración de su diversidad e inclusión, junto con una actualización detallada de los progresos realizados en los últimos 12 meses.

Acerca de Experian

Experian es la compañía de servicios de información mundial líder en el mundo. En los grandes momentos de la vida, desde la compra de una casa o un automóvil, hasta el envío de un hijo a la universidad o el crecimiento de un negocio mediante la conexión con nuevos clientes, capacitamos a los consumidores y a nuestros clientes para que administren sus datos con confianza. Ayudamos a las personas a tomar el control de las finanzas y a acceder a los servicios financieros, ayudamos a las empresas a tomar decisiones más inteligentes y a prosperar, a los prestamistas a prestar de manera más responsable, y a las organizaciones a prevenir el fraude de identidad y el delito.

Contamos con 22 000 empleados en 30 países y cada día invertimos en nuevas tecnologías, personas con talento e innovación para ayudar a nuestros clientes a aprovechar al máximo todas las oportunidades. Cotizamos en la Bolsa de Londres (EXPN) y formamos parte del índice FTSE 100.

Obtenga más información en www.experianplc.com o visite nuestro centro de contenido global en el blog de noticias globales para conocer las últimas novedades y perspectivas del Grupo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Nick Jones, Director de Relaciones Públicas Corporativas, B2B y Global



Tel.: 07976734702 / Correo electrónico: nick.jones@experian.com