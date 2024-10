Experian Promueve la Libertad Financiera en la Comunidad Hispana con una Iniciativa de Alivio de Deudas

Como parte de una iniciativa de 10 millones de dólares para el alivio de deudas, Experian une fuerzas con NBCUniversal Telemundo Enterprises para ayudar a los hispanos en todo el país

Este esfuerzo incluye una colaboración especial con la super estrella de la música latina Prince Royce

COSTA MESA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Para atraer la atención sobre la necesidad de aumentar la educación financiera y el empoderamiento entre los hispanos, Experian está aliviando 10 millones de dólares en deudas a consumidores para ayudar a los hispanos en todo el país en el camino hacia la libertad financiera. Además, Experian se asociará con NBCUniversal Telemundo en los Premios Billboard de la Música Latina 2024 para promover aún más la iniciativa de alivio de deudas y empoderar a la comunidad hispana. Esta asociación incluye una colaboración con el galardonado cantante y compositor multi-platino Prince Royce.









Durante los premios, la super estrella latina Prince Royce presentará la iniciativa y hablará de la importancia de la libertad creativa y financiera para la comunidad latina. Además, Prince Royce está nominado a tres Premios Billboard de la Música Latina 2024 incluyendo Artista Tropical del Año, Canción Tropical del Año y Álbum Tropical del Año.

Como parte de la misión de Experian de brindar Financial Power to All™, Experian está ayudando a más de 5,000 hispanos en todo el país aliviando una deuda y ofreciendo recursos de Experian para empoderar y ayudarlos a alcanzar la salud financiera.

Los beneficiaros de la iniciativa para el alivio de deudas recibirán una membresía premium gratuita de Experian por un año, que proporciona acceso a su reporte de crédito Experian en inglés y españoli, puntaje FICO®ii, contenido educativo bilingüe, y otros recursos financieros que podrían ahorrarles tiempo y dinero a los miembros, incluyendo:

Experian Boost® iii : Esta función permite a las personas aportar directamente un historial de pagos positivos de facturas elegibles, como el alquiler y los servicios públicos, a su expediente de crédito Experian, que podría aumentar su puntaje FICO® Score iv .

Esta función permite a las personas aportar directamente un historial de pagos positivos de facturas elegibles, como el alquiler y los servicios públicos, a su expediente de crédito Experian, que podría aumentar su puntaje FICO® Score . Experian Go: Para las personas con historial crediticio limitado o inexistente, este programa permite a las personas entrar directamente al sistema crediticio creando un reporte de crédito Experian y generándolo con el historial de pagos.

Para las personas con historial crediticio limitado o inexistente, este programa permite a las personas entrar directamente al sistema crediticio creando un reporte de crédito Experian y generándolo con el historial de pagos. Mercado de seguros: Los consumidores pueden comparar precios para seguros de automóvil, vivienda e inquilino y potencialmente encontrar mejores tarifas. Cambiar de póliza con Experian podría ahorrarles a los consumidores más de 1,100 dólares v en paquetes de pólizas de seguro para automóvil y vivienda, y más de 800 dólares vi solo en pólizas de seguro para automóvil.

Los consumidores pueden comparar precios para seguros de automóvil, vivienda e inquilino y potencialmente encontrar mejores tarifas. Cambiar de póliza con Experian podría ahorrarles a los consumidores más de 1,100 dólares en paquetes de pólizas de seguro para automóvil y vivienda, y más de 800 dólares solo en pólizas de seguro para automóvil. Cancelación de suscripcionesvii: Experian puede facilitar el proceso de cancelación de suscripciones no deseadas para los consumidores, así devolviéndoles dinero a sus bolsillos.

“ Estamos emocionados de hacer equipo con Prince Royce y promover la educación financiera y ser parte de un evento importante que celebra el talento de los artistas hispanos”, dijo Dacy Yee, directora de marketing de Consumer Services de Experian. “ Nuestra máxima prioridad es empoderar a todas las comunidades con un apoyo impactante y una valiosa información financiera para ayudarles a alcanzar la libertad financiera. Esperemos que esta iniciativa demuestre que existen recursos disponibles para ayudar a todos a tomar las riendas de su futuro financiero con Experian como su copiloto financiero”.

Para más información sobre los Premios Billboard de la Música Latina 2024, visite Telemundo.com/PremiosBillboard. Siga la cobertura en las redes sociales y únase a la emoción de la noche más grande de la música latina y las iniciativas de Experian con el #financialpoweratodos y #Billboards2024:

Accede a los recursos de Experian en español

Para obtener consejos sobre cómo manejar las deudas, lea aquí la publicación de nuestro blog.

Experian ofrece un libro electrónico sobre el crédito y los consumidores pueden acceder un conjunto completo de artículos aquí en el blog Ask Experian.

Para más información sobre el programa de alivio de deudas e inscribirse a una membresía gratuita de Experian, visite www.experian.com/gratis.

Experian ofrece Financial Power to All™, ayudando a los consumidores a alcanzar sus metas financieras mediante el establecimiento y la creación de un buen crédito, el acceso a productos financieros personalizados, ayudando a tomar control de sus facturas y deudas, la protección contra el robo de identidad y el fraude, y el ahorro de tiempo y dinero en cada etapa de su viaje financiero.

Acerca de Experian

Experian es una empresa global de datos y tecnología que impulsa oportunidades para personas y empresas alrededor del mundo. Ayudamos a redefinir las prácticas crediticias, a detectar y prevenir el fraude, a facilitar la atención médica, a ofrecer soluciones de marketing digital y a obtener una comprensión más profunda del mercado automotriz, todo utilizando nuestra combinación única de datos, análisis y software. También ayudamos a millones de personas a alcanzar sus metas financieras y las ayudamos a ahorrar tiempo y dinero.

Operamos a través de una amplia variedad de mercados, desde servicios financieros para atención médica, automotriz, agrícola, seguros y muchos más segmentos industriales.

Invertimos en personal capacitado y en nuevas tecnologías avanzadas para liberar el poder de los datos e innovar. Como empresa del FTSE 100 Index que cotiza en la Bolsa De Valores de Londres (EXPN), contamos con un equipo de 22,500 personas en 32 países. Nuestra oficina central está ubicada en Dublín, Irlanda. Aprende más en experianplc.com.

i Sólo los informes de crédito de Experian están disponibles en español. Todos los demás servicios asociados a la afiliación a Experian están disponibles únicamente en inglés. Es necesario dominar el inglés para tener pleno acceso a los productos de Experian.



ii Puntaje de crédito calculada según el modelo FICO® Score 8. Es posible que su entidad de préstamo o aseguradora utilice una Puntuación FICO® Score distinta de la Puntuación FICO® Score 8, u otro tipo de puntuación de crédito. Obtenga más información.



iii Los resultados pueden variar. No todas las facturas o suscripciones pueden negociarse o cancelarse. Los ahorros no están garantizados, y es posible que algunos no vean ningún ahorro. Disponible con afiliaciones de pago elegibles y requiere conectar la(s) cuenta(s) de pago a la cuenta de Experian. Consulte Experian.com para obtener más información.



iv Puntaje de crédito calculada según el modelo FICO® Score 8. Es posible que su entidad de préstamo o aseguradora utilice una Puntuación FICO® Score distinta de la Puntuación FICO® Score 8, u otro tipo de puntuación de crédito. Obtenga más información.



v Los resultados variarán y es posible que algunos no vean ahorros. Ahorros promedio de 1,137 dólares por año para los clientes que cambiaron varias pólizas y ahorraron con Experian desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2024. Los ahorros se basan en la prima anterior autoreportada por los clientes.



vi Los resultados variarán y es posible que algunos no vean ahorros. Ahorros promedio de 828 dólares por año para los clientes que se cambiaron y ahorraron con Experian desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2024. Los ahorros se basan en la prima anterior autoreportada por los clientes. Experian ofrece seguros de una red de compañías de seguros de primera categoría a través de su subsidiaria autorizada, Gabi Personal Insurance Agency, Inc.



vii Los resultados pueden variar. No todas las suscripciones son elegibles para cancelación, los ahorros no están garantizados y es posible que algunos no vean ningún ahorro. Disponible con membresías pagada elegibles y requiere conectar la(s) cuenta(s) de pago a la cuenta de Experian.

