Experian fue designada líder en el informe de IDC MarketScape: Evaluación mundial de proveedores de verificación de identidad en servicios financieros 2025

La prevención avanzada del fraude, la verificación multicapa y las innovadoras soluciones de seguridad basadas en datos son elementos centrales en la plataforma Ascend Platform™ de Experian

COSTA MESA, California--(BUSINESS WIRE)--Experian anunció hoy que fue nombrada líder en el informe de IDC MarketScape: Evaluación mundial de proveedores de verificación de identidad en servicios financieros 2025 (doc. n.º US52985325, septiembre de 2025). El informe evalúa a los proveedores en función de la profundidad y amplitud de sus capacidades de verificación de identidad y de la eficacia con la que se adaptan a las necesidades actuales y futuras de los clientes.





La metodología que utilizó IDC MarketScape para esta evaluación se centró en dos indicadores clave de buenos resultados: las capacidades que reflejan la oferta actual de servicios de Experian y su grado de adecuación a las necesidades de los clientes, así como las estrategias que indican en qué medida la estrategia futura de Experian se ajusta a lo que los clientes requerirán en los próximos tres a cinco años.

“Esta evaluación brinda una visión de 360 grados de nuestras soluciones para la verificación de identidad, y estamos muy orgullosos de ser reconocidos como líderes", afirmó Keith Little, presidente de Experian Software Solutions de Experian. "Experian siempre escucha a sus clientes y se enfoca fuertemente en el desarrollo de productos dentro de la Ascend Platform de Experian. La integración de la inteligencia artificial en toda nuestra gama de productos para la prevención del fraude permite ofrecer soluciones más eficaces y funcionales y, al mismo tiempo, impulsa la innovación continua, especialmente en áreas como la de 'conozca a su agente' (know your agent)."

El informe destacó las siguientes fortalezas de Experian:

El acceso a una amplia y diversa gama de fuentes de datos de identidad y crédito patentadas que permite acceder a múltiples niveles de verificación en diferentes casos de uso de servicios financieros.

La integración en la plataforma de autenticación basada en riesgos, incorporaciones progresivas y análisis de comportamiento que permiten detectar fraudes con menos fricciones.

“Experian demostró la solvencia de su verificación de identidad que combina amplios activos de datos con flujos de trabajo escalables", afirmó Sam Abadir, director de investigación de IDC Financial Insights. "Esto ofrece a las instituciones financieras tanto la consistencia requerida para el cumplimiento normativo y la prevención del fraude como el dinamismo necesario para adaptarse a las expectativas cambiantes de los clientes".

Para obtener más información, haga clic aquí: Evaluación mundial de proveedores de verificación de identidad en servicios financieros 2025.

Acerca de IDC MarketScape

El modelo de evaluación de proveedores IDC MarketScape está diseñado para ofrecer un panorama de la aptitud competitiva de las empresas que ofrecen tecnología y servicios en un mercado determinado. La investigación utiliza una rigurosa metodología de calificación con base en criterios cuantitativos y cualitativos que dan como resultado una ilustración gráfica única de la posición de cada proveedor dentro de un mercado determinado. IDC MarketScape ofrece un marco claro para una comparación relevante de las ofertas de productos y servicios, capacidades y estrategias, y factores de éxito en el mercado actuales y futuros de las empresas de tecnología. Este marco también permite que los compradores de tecnología accedan a una evaluación de 360 grados de las fortalezas y las debilidades de los proveedores actuales y futuros.

Acerca de Experian

Experian es una empresa global de datos y tecnología que impulsa oportunidades para personas y empresas de todo el mundo. Ayudamos a redefinir las prácticas crediticias, a descubrir y prevenir el fraude, a simplificar la asistencia sanitaria, a ofrecer soluciones de marketing digital y a profundizar en el conocimiento del mercado automovilístico, todo ello utilizando nuestra exclusiva combinación de datos, análisis y software. También ayudamos a millones de personas a alcanzar sus objetivos financieros y a ahorrar tiempo y dinero.

Operamos en una serie de mercados, desde servicios financieros hasta atención médica, automotriz, agrofinanzas, seguros y muchos más sectores de la industria.

Invertimos en personas con talento y en nuevas tecnologías avanzadas para liberar el poder de los datos e innovar. Como empresa del índice FTSE 100 que cotiza en la Bolsa de Londres (EXPN), contamos con un equipo de 25 200 personas en 32 países. Nuestra sede corporativa está en Dublín, Irlanda. Más información en experianplc.com.

