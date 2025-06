Expensify extiende el soporte global para tarjetas corporativas, idiomas, facturación y reembolsos

La súper app financiera ahora admite tarjetas corporativas de miles de bancos más a nivel mundial, además de otras importantes mejoras internacionales

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Expensify, Inc. (Nasdaq: EXFY), la súper app de gestión financiera para tarjetas de gastos, viajes y corporativas anunció en el día de hoy una importante expansión del soporte internacional en su plataforma. El lanzamiento incluye soporte para la importación de tarjetas corporativas de otros 10 000 bancos a nivel mundial, capacidades en múltiples idiomas, facturación basada en euros y reembolsos internacionales en New Expensify, además de acceso beta a la tarjeta de Expensify en el Reino Unido, los EE. UU. y, pronto, Canadá.





Estas actualizaciones marcan un hito en la estrategia global de Expensify y permiten que los negocios de todo el mundo administren los gastos y las tarjetas con mayor rapidez y de manera más ininterrumpida que nunca antes, todo desde una sola plataforma.

”Ahora, las empresas pueden administrar los gastos, las tarjetas, los reembolsos y mucho más por completo desde Expensify”, comentó David Barrett, fundador y director ejecutivo de Expensify.

Aspectos destacados de la expansión internacional actual:

Mayor apoyo a tarjetas de empresas con más de 10 000 nuevos bancos de todo el mundo integrados para una importación y conciliación sin inconvenientes

con más de 10 000 nuevos bancos de todo el mundo integrados para una importación y conciliación sin inconvenientes Localización de idiomas más allá del inglés y el español en New Expensify con compatibilidad para 10 idiomas más, incluidos francés, alemán, italiano y japonés

más allá del inglés y el español en New Expensify con compatibilidad para 10 idiomas más, incluidos francés, alemán, italiano y japonés Facturación en euros , para que los miembros puedan pagar sus suscripciones de Expensify en euros (además de USD, GBP, AUD y NZD)

, para que los miembros puedan pagar sus suscripciones de Expensify en euros (además de USD, GBP, AUD y NZD) Soporte global de reembolsos para hacer retiros de cuentas bancarias comerciales en USD, CAD, GBP, EUR y AUD, y depositar en cuentas bancarias en (casi) todos los países, directamente en New Expensify

para hacer retiros de cuentas bancarias comerciales en USD, CAD, GBP, EUR y AUD, y depositar en cuentas bancarias en (casi) todos los países, directamente en New Expensify Versión beta de la tarjeta Expensify ahora activa en el Reino Unido y los EE. UU., y, próximamente, en Canadá

“Hoy es un gran día. No exageramos si decimos que todo lo que hicimos estos años ha sido para esto, es decir, para ofrecerles la forma más rápida de administrar los gastos en cualquier parte del mundo”, agregó Barrett.

Los miembros pueden optar por incluirse en las versiones beta relevantes. Para ello, deben contactarse con su administrador de cuentas o enviar un correo electrónico a concierge@expensify.com.

Acerca de Expensify

Expensify ayuda a 15 millones de personas en todo el mundo a llevar un registro de sus gastos, reservar viajes, hacer reembolsos a empleados, gestionar tarjetas corporativas, enviar y pagar facturas, todo en un solo lugar. Ya sea que usted sea un empleado autónomo, dirija una pequeña empresa, gestione un equipo o supervise las finanzas globales, permita que Expensify se ocupe de administrar sus viajes y gastos a la velocidad de un chat.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones realizadas en este comunicado de prensa constituyen declaraciones prospectivas en el sentido de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no se relacionen con hechos históricos deben considerarse declaraciones prospectivas, incluidas, sin limitación, las declaraciones sobre el lanzamiento, el éxito y los beneficios esperados de los esfuerzos de expansión global de Expensify. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales de la gerencia. Estas declaraciones no son promesas ni garantías, sino que implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores importantes que pueden causar que los resultados, el rendimiento o los logros reales de Expensify difieran significativamente de cualquier resultado, rendimiento o logro futuro expresado o implícito en las declaraciones prospectivas, incluidos los riesgos establecidos en los archivos de Expensify ante la SEC, el Informe Anual de Expensify en el Formulario 10-K y los Informes Trimestrales posteriores en el Formulario 10-Q. Expensify no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de eventos futuros, nueva información o de otro modo, excepto que lo requiera la ley.

