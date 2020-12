Exjefe de seguridad espacial israelí dice que los extraterrestres existen

El exjefe de seguridad espacial de Israel, Haim Eshed, aseguró que los extraterrestres existen y que el presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, sabe de los avistamientos.

‘Los objetos voladores no identificados (ovni) han pedido no publicar que están aquí, la humanidad aún no está lista’, dijo Eshed.

Las declaraciones del alto exfuncionario israelí han causado sorpresa, más cuando añadió que entre los seres extraterrestres y los terrícolas existe una ‘federación galáctica’.

Según el exjefe de seguridad espacial israelí, los seres tienen curiosidad por la humanidad y al igual que los humanos quieren comprender la estructura del Universo.

El experto habló ampliamente del tema en el periódico Yediot Aharonot, pero tomaron mayor relevancia cuando Jerusalem Post publicó algunos fragmentos en inglés.

Uno de esos fragmentos, específica que existen ‘acuerdos de cooperación entre especies, incluida una base subterránea en las profundidades de Marte donde hay astronautas estadounidenses y representantes alienígenas’.

Indicó que el acuerdo fue firmado entre el gobierno de los EEUU y los seres del espacio y que tiene como objetivo hacer experimentos en la Tierra.

‘Han estado esperando hasta hoy para que la humanidad se desarrolle y alcance una etapa en la entendamos qué son el espacio y las naves espaciales’, dijo el exjefe de seguridad espacial israelí.

Hasta el momento el gobierno de los EEUU no ha respondido a las declaraciones que han generado polémica.

“Si se me hubiera ocurrido lo que estoy diciendo hoy hace cinco años, me habrían hospitalizado… Hoy ya están hablando de otra manera. No tengo nada que perder. Recibí mis títulos y premios, soy respetado en universidades del extranjero“, acotó sobre su decisión de decirle al mundo la verdad sobre la vida y los acuerdos con seres extraterrestres.

En mayo del 2020, el presidente Trump fue objeto de una ola de meses cuando manifestó que eran los líderes en el espacio.

“Es espacio será el futuro, tanto en términos de defensa como de ofensiva… Ahora somos los líderes en el espacio”, dijo el gobernante en ese momento y que ahora tiene mayor sentido.