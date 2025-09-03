Exigen hacer públicos los expedientes de Epstein y a descartar beneficios a Maxwell 

Las víctimas de Jeffrey Epstein exigen a Trump revelar todos los expedientes relacionados con el escandaloso caso. Este miércoles, grupos de denunciantes solicitaron formalmente al presidente de Estados Unidos que haga públicos los archivos completos, argumentando que hacerlo es clave para asegurar transparencia y justicia para las personas afectadas.

Presión pública por transparencia y justicia en el caso Epstein

La demanda de las víctimas se centra en la divulgación de documentos judiciales que podrían involucrar a importantes figuras públicas. Según han señalado activistas y abogadas defensoras de las víctimas, la transparencia es fundamental para que los responsables reciban justicia y para evitar la impunidad en crímenes de alto perfil.

Donald Trump, quien busca una nueva candidatura presidencial, podría tomar una decisión determinante ante la presión pública. Recientemente, diversos sectores han exigido que la información oculta relacionada con el caso Epstein sea finalmente revelada, para así conocer la verdad sobre los implicados y sus posibles conexiones.

El caso ha sido catalogado como uno de los más controvertidos en la historia reciente de Estados Unidos. En contextos previos, tanto la prensa internacional como organismos civiles han instado a mayor claridad y rendición de cuentas.