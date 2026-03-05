Exguionista de South Park lanza campaña satírica para enviar a Barron Trump al servicio militar

Un exguionista de la serie animada South Park generó debate en redes sociales tras lanzar una campaña satírica dirigida al hijo menor del presidente estadounidense Donald Trump. Esto ocurre en medio de las actuales operaciones militares de Estados Unidos en el extranjero.

La campaña fue creada por el comediante y exescritor del programa, Toby Morton, quien lanzó un sitio web satírico que promueve el hashtag #SendBarron. Asimismo, la página apareció durante la ofensiva militar conocida como Operation Epic Fury. En ese contexto, fuerzas de Estados Unidos e Israel realizaron ataques aéreos contra objetivos en Irán.

De acuerdo con reportes oficiales, al menos cuatro militares estadounidenses murieron y varios más resultaron heridos durante los primeros días de la operación. Además, las críticas hacia la administración estadounidense aumentaron después de que Trump señalara que las bajas son parte de la realidad de la guerra. También advirtió que el número de víctimas podría aumentar.

El sitio web, con tono humorístico, afirma que si el país proyecta poder militar en el exterior, los líderes también deberían demostrar fortaleza en casa. Además, la página incluye citas parodiadas del presidente. Finalmente, concluye con mensajes que exageran el discurso político para subrayar su carácter satírico.

Barron Trump, de 19 años, también ha sido mencionado en la discusión por su estatura: mide aproximadamente 2,06 metros (6 pies 9 pulgadas), lo que supera el límite máximo de altura permitido para el alistamiento en la mayoría de las ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

La campaña ha provocado reacciones divididas en internet, donde algunos la interpretan como una crítica política, mientras otros consideran que cruza límites al involucrar a familiares de figuras públicas.