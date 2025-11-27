La frase “Trump recadero de Putin en el plan de paz con Ucrania” resuena tras las recientes declaraciones de Riho Terras, exgeneral estonio y eurodiputado, quien advirtió que el mandatario de EEUU estaría siguiendo la línea del Kremlin respecto al conflicto ucraniano.

Según Terras, Donald Trump difunde ideas que benefician a Rusia y “los estadounidenses se creen todo lo que dice Putin", lo que podría tener serias consecuencias para la estabilidad europea.

Esta acusación se da en medio de las crecientes presiones internacionales para hallar una solución al conflicto entre Rusia y Ucrania, así como de preocupaciones sobre el papel que podría jugar un segundo mandato de Trump en la Casa Blanca.

Para Terras, las iniciativas de paz de Trump no sólo muestran falta de comprensión sobre el contexto regional, sino que reproducen exactamente la narrativa del Kremlin, considerando peligroso asumir como legítimas las demandas rusas.

"Me sorprende mucho que Donald Trump corra como recadero del plan de capitulación de Putin".

Preocupaciones internacionales sobre la postura estadounidense

El impacto de estas declaraciones ha generado inquietud entre los aliados europeos de Estados Unidos.

La percepción de que Putin y Trump podrían compartir una agenda respecto a Ucrania reaviva los temores sobre el rumbo de la política exterior estadounidense.

Líderes europeos, como el presidente francés Emmanuel Macron y funcionarios de la OTAN, han alertado en varias ocasiones sobre el riesgo de debilitar el apoyo a Ucrania.

A nivel global, la BBC ha documentado cómo la guerra en Ucrania sigue siendo un tema crucial, no solo para Europa oriental, sino para la seguridad internacional, y cómo cualquier movimiento de líderes estadounidenses puede influir decisivamente en el curso del conflicto.