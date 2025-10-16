Exesposo de Sia exige 250.000 dólares mensuales en manutención conyugal

El exesposo de la cantante australiana Sia, Daniel Bernard, ha solicitado más de 250.000 dólares mensuales en concepto de manutención conyugal, según documentos judiciales presentados en Estados Unidos.

Sia Furler, reconocida por éxitos como Chandelier y Titanium, pidió el divorcio en marzo alegando “diferencias irreconciliables”. Bernard, exmédico y con quien la artista se casó en diciembre de 2022, argumentó ante la corte que necesita la suma para mantener el “estilo de vida lujoso y de clase alta” que disfrutó durante el matrimonio.

El también exoncólogo afirmó haber sido “financieramente dependiente” de Sia, ya que renunció a su trabajo para emprender junto a ella un negocio médico que duró poco tiempo. Según los documentos, la pareja, que tiene un hijo de 18 meses, gastaba más de 400.000 dólares al mes en vuelos privados, vacaciones, cenas exclusivas y personal doméstico.

Bernard sostuvo que la cantante era “el principal sostén económico” del hogar y que necesitará varios años de capacitación y exámenes para recuperar su licencia médica. Además, pidió fondos adicionales para cubrir los costos legales y contables del proceso.

Hasta el momento, los representantes de Sia no han emitido comentarios sobre la demanda.