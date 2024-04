Exesposa de Kaka asegura que se divorció porque él era demasiado perfecto

La exesposa del jugador brasileño Kaka ha generado polémica al confesar que se divorció porque él era demasiado perfecto para ella, y no era feliz.

Según Caroline Celico, el futbolista en ningún momento la traicionó y siempre se comportó como un verdadero hombre.

Las declaraciones han generado tanta controversia que muchas mujeres la han cuestionado fuertemente, calificando de absurda la decisión de dejar a Kaka por ser perfecto.

Aunque el matrimonio terminó en el 2015, fue hasta hace unas horas que se conocieron las razones de su separación, la cual fue de mutuo acuerdo.

Celico desmintió los rumores sobre una posible infidelidad o un maltrato en su contra por el jugador, confirmando que la razón de su divorcio fueron otras.

La influencer, con quien Kaka tiene dos hijos, indicó que no era feliz, a pesar de que el jugador era perfecto ella se sentía vacía y decidió terminar la relación amorosa después de nueve años.

“Nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo me faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí“, dijo la exesposa del deportista.

Actualmente, la exesposa de Kaka está casada con el empresario Eduardo Scarpa, con quien encontró la felicidad y llenó el vacío que no pudo llenar el jugador brasileño.

Por su parte, el jugador brasileño también está casado desde hace algunos años, superando el divorcio de la mujer que tanto amó.