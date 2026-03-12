Excontador de Jeffrey Epstein declara ante comité del Congreso sobre sus finanzas

El antiguo contador del fallecido financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein compareció durante casi siete horas ante investigadores del Congreso de Estados Unidos. Esto ocurrió como parte de una investigación sobre las operaciones financieras del empresario.

Richard Kahn ofreció su testimonio a puerta cerrada ante miembros republicanos y demócratas del comité de supervisión de la Cámara de Representantes. El comité busca esclarecer el manejo de los recursos y las conexiones financieras de Epstein. Además, la investigación lleva varios meses en desarrollo e incluye citaciones a instituciones bancarias y consultas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Durante una pausa en la comparecencia, el presidente del comité, James Comer, señaló que Kahn había estado respondiendo a las preguntas formuladas por los legisladores.

Según el weaksepresentante demócrata Suhas Subramanyam, el testimonio incluyó referencias a un jefe de Estado extranjero que habría tenido transacciones financieras con Epstein. Sin embargo, no se ofrecieron detalles adicionales sobre esa afirmación.

De acuerdo con una persona familiarizada con el caso, Kahn también mencionó que Epstein mantenía inversiones con Ehud Barak, ex primer ministro de Israel, o con alguna de sus entidades. Sin embargo, el contador indicó que no recordaba con precisión los detalles de esas operaciones.

La investigación del Congreso busca aclarar la red financiera de Epstein y determinar posibles vínculos con figuras influyentes o instituciones internacionales.

