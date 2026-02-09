Exasociada de Epstein pide un indulto a cambio de hablar todo lo que sabe sobre el escándalo sexual 

La polémica en torno al caso Epstein suma un nuevo capítulo. Ghislaine Maxwell, exasociada de Jeffrey Epstein, ha condicionado su declaración ante el Congreso de EEUU solicitando un indulto de Trump, según reportes recientes.

La petición pone en el centro del debate el alcance de las investigaciones y la disposición de los principales implicados a colaborar con la justicia estadounidense.

Maxwell, quien cumple condena desde 2021 por delitos vinculados a tráfico sexual de menores, anunció a través de sus abogados que está dispuesta a responder preguntas ante el Congreso solo si el presidente Donald Trump le garantiza un indulto total.

Reacciones y repercusiones del pedido de Maxwell

La solicitud de indulto de Trump para Ghislaine Maxwell reaviva la presión política en Estados Unidos y a nivel internacional, ya que el caso Epstein involucra a personalidades de alto perfil.

Analistas consideran que la declaración de Maxwell ante el Congreso resultaría clave para esclarecer las redes y complicidades detrás del caso Epstein.

Hasta el momento, ni Donald Trump ni portavoces del Congreso han respondido oficialmente a la exigencia. Mientras tanto, organizaciones defensoras de víctimas critican el intento de condicionar el acceso a la verdad a una medida de gracia, advirtiendo que afectaría la credibilidad del proceso judicial.