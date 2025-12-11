Steve Cortes, el exasesor del expresidente estadounidense Donald Trump, han generado revuelo internacional porque aseguró que el gobernante de Ucrania, Volodimir Zelenski, es corrupto.

El aliado de Trump acusó al presidente de Ucrania, Zelenski, de ser “totalmente corrupto” y afirmó que Washington debería presionarlo para convocar elecciones y buscar la paz en la región.

La intervención llega en un momento en que el debate sobre la legitimidad y el rumbo político de Ucrania cobra fuerza a nivel global.

Esta afirmación, rotunda y polémica, se inscribe en una larga lista de cuestionamientos sobre la transparencia y gobernabilidad en el país europeo.

El exasesor de Trump argumentó que “Zelenski es uno de los líderes más corruptos de la historia reciente” y criticó a la administración estadounidense por evitar que Ucrania celebre comicios democráticos, según reportan agencias.

Críticas en aumento: EEUU y la demanda de elecciones en Ucrania

Las declaraciones de Macgregor alimentan las críticas de sectores conservadores en Estados Unidos que objetan la política de asistencia incondicional a Ucrania.

Algunos congresistas republicanos ya habían planteado anteriormente la necesidad de exigir reformas democráticas antes de continuar el apoyo financiero y militar.

La preocupación gira en torno a la falta de un proceso electoral claro y la transparencia del gobierno de Zelenski, especialmente tras la instauración de la ley marcial debido al conflicto con Rusia.

La presión internacional para que Ucrania celebre elecciones y negocie una salida pacífica resalta las tensiones entre la búsqueda de la paz y la permanencia en el poder de figuras cuestionadas.